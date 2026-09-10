Quattro medaglie al Campionato Italiano su Strada di Vado Ligure e una stagione da 23 medaglie complessive tra Campionati Italiani ed Europei. Il Team chiude al 14° posto su 105 società partecipanti.

Si è conclusa a Vado Ligure, in provincia di Savona, la stagione agonistica 2025/2026 della DEBBY Roller Team, impegnata dal 3 al 6 settembre nell’ultimo Campionato Italiano dell’anno, quello su Strada riservato alle categorie maggiori.

La manifestazione si è disputata sul nuovo circuito in asfalto di 400 metri dello stadio Ferruccio Chittolina, teatro di quattro intense giornate di gare sotto la regolamentazione della Federazione Nazionale Skate Italia.

Per la società è arrivato un altro importante bottino di medaglie, a conferma della qualità del lavoro svolto durante tutta la stagione. Sono infatti quattro le medaglie individuali conquistate a Vado Ligure: due argenti per Paolo Pasquini e due bronzi per Alice Beck ed Emili Cani.

Doppio argento per Pasquini, bronzo per Beck e Cani: la DEBBY Roller Team chiude la stagione con un bilancio straordinario

Beck, primo bronzo individuale a un Campionato Italiano

Nella categoria Allieve, riservata alle atlete di 15 e 16 anni, arriva la prima medaglia individuale in un Campionato Italiano per Alice Beck.

L’atleta della DEBBY Roller Team ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nei 10.000 metri ad Eliminazione, al termine di una gara interpretata con grande attenzione e con una condotta tattica praticamente perfetta.

Un risultato particolarmente significativo per Beck, che porta così a tre il numero delle medaglie personali conquistate nel corso della stagione. Prima del bronzo di Vado Ligure erano infatti arrivati il Titolo Italiano su Pista e la medaglia d’argento agli Indoor nelle staffette.

Cani, un bronzo conquistato nonostante la sfortuna

Sempre nella categoria Allieve è arrivata la seconda medaglia di bronzo, conquistata da Emili Cani nei 5.000 metri a Punti.

Per Cani si è trattato di una gara decisamente sfortunata. L’atleta, in piena corsa per un risultato di prestigio, è infatti caduta sul rettilineo finale a meno di 80 metri dal traguardo, proprio nel momento in cui avrebbe dovuto affrontare l’ultima volata.

La caduta non le ha permesso di giocarsi fino in fondo le proprie possibilità e di aggiungere altri punti ai quattro già conquistati. Nonostante l’incidente, Cani ha chiuso a un solo punto di distanza dalle prime due classificate, confermando quanto fosse alla sua portata un risultato ancora più importante.

Pasquini, doppio argento tra i Master

Prestazione di assoluto rilievo per Paolo Pasquini, impegnato nella categoria Master Over 70, riservata agli atleti dai 70 ai 74 anni.

Il portacolori della DEBBY Roller Team ha disputato un Campionato di grande livello, riuscendo a salire per ben due volte sul podio.

Per Pasquini sono arrivate infatti due medaglie d’argento, rispettivamente nei 10.000 metri e nei 5.000 metri in Linea.

Un doppio risultato che impreziosisce ulteriormente il bilancio della società e conferma la competitività degli atleti DEBBY in tutte le categorie.

Folli, un quinto posto da protagonista tra le Seniores

Nella categoria Seniores/Assoluta, dai 19 anni in su, grande prestazione di Elisa Folli, al suo primo anno nella massima categoria.

Folli ha centrato una prestigiosa quinta posizione nei 10.000 metri a Punti, dimostrando di poter competere ad alto livello anche nel nuovo contesto della categoria assoluta.

L’atleta ha inoltre confermato la propria continuità nelle altre prove, rimanendo sempre nella top ten: sesta posizione nel Giro Sprint sui 400 metri e nona posizione nei 15.000 metri ad Eliminazione.

Un rendimento complessivamente molto positivo, soprattutto considerando il salto nella categoria maggiore.

Piccoli sempre tra i migliori dieci

Buone conferme anche nella categoria Juniores maschile, 17-18 anni, dove Simone Piccoli ha ottenuto una brillante sesta posizione nei 10.000 metri a Punti.

Anche Piccoli ha mantenuto un rendimento costante nelle diverse prove del Campionato, chiudendo con una settima posizione nel Giro Sprint e una nona posizione nei 15.000 metri ad Eliminazione.

Tre risultati nella top ten che testimoniano la crescita dell’atleta e la sua capacità di essere competitivo nelle diverse specialità.

Zorzi e Cozzolino condizionate dalle cadute

È stato invece un Campionato più complicato per la pluricampionessa d’Europa 2026 Alice Zorzi.

Nella categoria Allieve, Zorzi è stata costretta a fare i conti con una caduta nella gara ad Eliminazione. L’atleta ha però reagito, riuscendo a conquistare la sesta posizione nel Giro Sprint, un risultato che le permette comunque di chiudere positivamente la manifestazione nonostante l’imprevisto.

Una caduta ha condizionato anche il Campionato di Novella Cozzolino, sempre tra le Allieve. Per lei è arrivata una sesta posizione nei 5.000 metri a Punti, mentre nella prova ad Eliminazione l’incidente ha compromesso la possibilità di lottare per un piazzamento di vertice.

Tatulli, un importante ritorno alle gare

Per Laura Tatulli, invece, il Campionato Italiano aveva soprattutto il significato di un ritorno alla competizione dopo un lungo periodo lontano dai campi di gara.

L’atleta ha concluso i 5.000 metri a Punti al 34° posto, un risultato che va letto soprattutto nell’ottica del percorso di rientro e della ritrovata confidenza con l’ambiente agonistico.

Farris: «Rammarico per le cadute, ma il potenziale del Team è enorme»

Il coach e Direttore Tecnico della DEBBY Roller Team, Andrea Farris, non nasconde il rammarico per i tanti risultati sfumati a causa delle cadute.

«Sono cadute quattro atlete sulle sette schierate dalla DEBBY – sottolinea Farris – e una di loro è caduta addirittura due volte. Parliamo di atlete che avevano tutte il potenziale per conquistare una medaglia».

Un rammarico comprensibile, soprattutto alla luce delle prestazioni offerte durante la stagione. Gli episodi sfortunati hanno infatti impedito al Team di raccogliere probabilmente un bottino ancora più ricco.

Nonostante questo, la DEBBY Roller Team ha chiuso il Campionato Italiano su Strada al 14° posto nella classifica per società, su ben 105 società partecipanti.

Una stagione da 23 medaglie

Il Campionato di Vado Ligure rappresenta però soprattutto il punto conclusivo di un’annata sportiva straordinaria.

La stagione 2025/2026 si chiude infatti con 19 medaglie conquistate nei tre Campionati Italiani e altre 4 medaglie ai Campionati Europei 2026, per un totale di 23 medaglie.

Un bilancio che assume ancora più valore considerando che, per tutta la stagione, la sfortuna ha spesso accompagnato il percorso degli atleti DEBBY.

Gli episodi negativi, tuttavia, non hanno impedito al gruppo di confermarsi ai vertici e, soprattutto, di mettere in evidenza un potenziale importante in vista delle prossime stagioni.

Il ringraziamento dello staff

Al termine di un’annata così intensa, Andrea Farris ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutti gli atleti per l’impegno, la professionalità e la determinazione dimostrati durante l’intera stagione, anche nei momenti più difficili.

Un ringraziamento che coinvolge anche tutto lo staff della DEBBY Roller Team, composto da figure altamente qualificate: dall’allenatrice e braccio destro di Farris, Valentina Manca, alla psicologa dello sport Katia Pacelli, dal preparatore mindfulness Massimiliano Bizzozzero al preparatore atletico Daniele Guidetti.

Un gruppo di lavoro che, insieme agli atleti, ha contribuito a costruire una stagione ricca di soddisfazioni e soprattutto di importanti prospettive per il futuro.

Ora qualche giorno di meritato riposo, prima di tornare in pista e iniziare la preparazione della nuova stagione 2026/2027.

La DEBBY Roller Team ripartirà con entusiasmo, consapevole di avere ancora ampi margini di crescita e con la voglia di trasformare anche le tante difficoltà incontrate quest’anno in ulteriore motivazione.

Perché le 23 medaglie conquistate nel 2025/2026 raccontano già una certezza: il futuro della DEBBY Roller Team è ancora tutto da scrivere.