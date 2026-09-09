In questi giorni migliaia di bambini e ragazzi del territorio tornano sui banchi di scuola. Un momento di ripartenza che può portare entusiasmo, ma anche qualche preoccupazione. Ecco i consigli della ASL Roma 4 per affrontare il rientro con serenità.

Il ritorno a scuola significa riprendere a pieno ritmo relazioni e impegni dopo la pausa estiva. Per alcuni bambini e ragazzi il rientro può però essere accompagnato da ansia, irritabilità, difficoltà di concentrazione, disturbi del sonno o anche sintomi fisici come mal di pancia, mal di testa e stanchezza.

Ritorno a scuola, i consigli della ASL Roma 4: “Gradualità, ascolto e attenzione al benessere dei ragazzi”

I consigli per le famiglie:

Riprendere gradualmente la routine. È utile tornare agli orari abituali di sonno e di sveglia, organizzare il materiale scolastico e riprendere gradualmente i ritmi della giornata.

Garantire sonno e alimentazione regolari. Riposare bene, fare colazione e mantenere una corretta alimentazione aiutano bambini e ragazzi ad affrontare meglio lo stress e gli impegni scolastici.

Ascoltare senza minimizzare. Se un ragazzo manifesta preoccupazioni o paure, è importante ascoltarlo e riconoscere le sue emozioni, senza giudicarle o sminuirle.

Evitare pressioni e aspettative eccessive. Ogni ragazzo ha i propri tempi. I primi giorni possono essere un periodo di assestamento e non tutto deve essere affrontato immediatamente alla perfezione.

Prestare attenzione ai segnali di disagio. Se difficoltà, ansia o rifiuto della scuola persistono nel tempo, è importante parlarne con gli insegnanti e, quando necessario, rivolgersi ai servizi sanitari.

Accoglienza, ascolto e attenzione alle relazioni possono fare la differenza. Routine chiare, un clima positivo, attenzione ai nuovi inserimenti e contrasto agli atteggiamenti aggressivi contribuiscono a creare un ambiente nel quale bambini e ragazzi possano sentirsi sicuri e parte della comunità scolastica.

Una vera alleanza tra famiglia, scuola e ragazzi: il benessere dei più giovani passa dalla collaborazione tra tutti gli adulti di riferimento. Famiglia, scuola e servizi sanitari devono lavorare insieme, imparando a riconoscere i segnali di difficoltà e offrendo ai ragazzi ascolto, sostegno e strumenti adeguati.

«Il ritorno a scuola è un momento importante nella vita dei nostri ragazzi – dichiara il Direttore Santitario della ASL Roma 4 Cristiana Bianchini –. A tutti loro voglio rivolgere il mio più sincero augurio di buon rientro a scuola. Affrontate questo nuovo anno con curiosità, entusiasmo e fiducia. E ricordate che, nei momenti di difficoltà, non siete soli: intorno a voi ci sono famiglie, insegnanti e professionisti della nostra Asl pronti ad ascoltarvi e accompagnarvi».

«Il rientro a scuola rappresenta un momento di transizione che richiede a bambini e ragazzi un nuovo adattamento ai ritmi, alle relazioni e agli impegni della quotidianità. È importante accompagnare questo passaggio con gradualità, ascolto e attenzione ai segnali di eventuale disagio, evitando pressioni e aspettative eccessive. La collaborazione tra famiglia, scuola e servizi può favorire un rientro sereno e sostenere il benessere psicofisico dei più giovani» ha concluso Valentina Vitale Dirigente medico della Asl Roma4 specializzato in Neuropsichiatra infantile.