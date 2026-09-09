Maltempo nel Lazio, temporali e forti raffiche di vento in arrivo

Peggioramento delle condizioni meteorologiche atteso nel Lazio a partire dalla mattina di giovedì 10 settembre. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 26061 del 9 settembre 2026, segnalando condizioni di maltempo sulla regione.

Secondo le previsioni, dal primo mattino di giovedì 10 settembre e per le successive 18-24 ore sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, prevalentemente sotto forma di rovesci e temporali.

I fenomeni potranno risultare localmente intensi e saranno accompagnati da forti raffiche di vento e attività elettrica. Non si esclude, dunque, la possibilità di temporali particolarmente intensi e di repentini cambiamenti delle condizioni atmosferiche.

Attenzione al rischio idrogeologico

Particolare attenzione viene riservata anche alle possibili conseguenze sul territorio. Nella valutazione dei livelli di allerta e criticità, il Centro Funzionale Regionale ha tenuto conto non soltanto delle precipitazioni previste, ma anche delle loro caratteristiche spazio-temporali e della possibile intensità dei fenomeni.

Tra gli elementi considerati figurano inoltre lo stato di saturazione dei suoli e i livelli dei corsi d’acqua, insieme alle indicazioni provenienti dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica e idraulica.

Sulla base di queste valutazioni, il territorio regionale è stato suddiviso nelle diverse Zone di Allerta, alle quali sono associati specifici livelli di allerta e criticità.

Temporali intensi e possibili disagi

Il passaggio perturbato potrebbe determinare condizioni di instabilità particolarmente marcate. In presenza dei temporali più intensi, le precipitazioni potrebbero concentrarsi in brevi intervalli di tempo, aumentando il rischio di allagamenti, difficoltà alla circolazione e innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua nelle aree maggiormente interessate.

Le forti raffiche di vento potrebbero inoltre provocare la caduta di rami o alberi e rendere più difficoltosi gli spostamenti, soprattutto durante le fasi temporalesche.

La situazione sarà quindi da seguire con attenzione nel corso della giornata di giovedì, anche alla luce dell’evoluzione dei fenomeni e degli eventuali aggiornamenti diffusi dalle autorità competenti.