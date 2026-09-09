Allumiere, vasto incendio alla Farnesiana: fiamme vicino ad abitazioni e ricoveri per animali

ALLUMIERE – Un vasto incendio di sterpaglie e macchia mediterranea è divampato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 settembre, nella zona della Farnesiana, nel territorio di Allumiere.

L’allarme è scattato intorno alle ore 14, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Civitavecchia con l’equipaggio della 17A. I soccorritori si sono trovati davanti a diversi e importanti fronti di fuoco, con la necessità di intervenire rapidamente per evitare che le fiamme potessero raggiungere le abitazioni e i ricoveri per animali presenti nella zona.

Sul posto è intervenuta anche la Protezione Civile di Allumiere con mezzi 4×4, a supporto delle operazioni.

Determinante è stata la rapida valutazione dell’orografia dell’area da parte dei Vigili del Fuoco, che ha permesso di organizzare l’intervento e circoscrivere le fiamme in tempi relativamente brevi, riuscendo ad avere ragione dei vasti fronti di fuoco.

Fortunatamente non si sono registrati feriti.