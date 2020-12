Share Pin 0 Condivisioni

L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri di Ostia e trasferito alla casa circondariale di Frosinone

Dopo un ricovero a Ostia era sparito: arrestato latitante –

Era ai domiciliari e dopo un ricovero, si era allontanato dall’ospedale per darsi alla latitanza. I carabinieri di Ostia sono riusciti a scovare ed arrestare il latitante, un 30enne di origine georgiana, residente nella cittadina lidense.

L’uomo, già ristretto agli arresti domiciliari, in quanto colpito da Mandato di Arresto Europeo per reati di frode informatica ed associazione a delinquere commessi in Francia, a metà del mese di novembre era stato ricoverato presso l’ospedale Grassi di Ostia.

Approfittando della situazione, dopo alcuni giorni si è allontanato dal nosocomio, facendo perdere le proprie tracce. Le successive indagini dei militari hanno consentito di rintracciare l’uomo che è stato trasferito presso la casa circondariale di Frosinone