Sospensione del servizio idrico da mercoledì 16 dicembre alle 15 del 17 dicembre

Civitavecchia, disagi idrici in vista per i cittadini

Niente acqua per i civitavecchiesi da mercoledì 16 dicembre.

Ad annunciarlo è stata Acea Ato2.

La sospensione del servizio sarà necessaria per consentire interventi di manutenzione straordinaria, urgenti e non differibili, volti a migliorare l’efficienza del servizio, si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone del Comune.

Di conseguenza dalle ore 16 di mercoledì 16 dicembre alle ore 15 di giovedì 17 dicembre si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d’acqua alle utenze ricadenti in alcune strade.

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe. Per limitare i disagi per i cittadini, dalle ore 16 di mercoledì 16 dicembre alle ore 15 di giovedì 17 dicembre Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento in via Morandi (Parco Uliveto) e Via Papacchini (fronte supermercato COOP).

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.