“Donne e Impresa”: mercoledì a Cerveteri la presentazione del bando della Regione Lazio

Appuntamento per il 14 maggio alle ore 16:00 nei locali di Sala Ruspoli

“Donne e Impresa”, questo il nome del bando promosso dalla Regione Lazio in favore dell’imprenditoria femminile, che sarà presentato mercoledì 14 maggio alle ore 16:00 nei locali di Sala Ruspoli a Cerveteri. L’iniziativa, con una dotazione di 3 milioni di euro, sostiene lo sviluppo e la crescita delle Piccole e Medie Imprese femminili operanti sul territorio regionale e rappresenta un importante passo a sostegno dello sviluppo economico locale, puntando sulla crescita sostenibile e sull’innovazione.

Il bando è rivolto a imprese che rientrano nella definizione di PMI femminili, comprendendo lavoratrici autonome, imprese individuali a conduzione femminile, società di persone, cooperative e società di capitali con una prevalenza femminile nella proprietà e nella governance. Le domande potranno essere presentate attraverso il portale GeCoWEB Plus fino alle 17:00 del 3 giugno 2025.

Presenterà le caratteristiche del bando, pronto a rispondere ad ogni richiesta di approfondimento, il Dottor Luca Polizzano, Responsabile per Lazio Innova dello Spazio Attivo Bracciano.

“Finanziato attraverso le risorse del Programma FESR Lazio 2021-2027 – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – questo bando regionale rappresenta un’opportunità importantissima per tantissime donne imprenditrici del Lazio e dunque anche del nostro territorio. In occasione dell’evento di mercoledì 14 maggio a Sala Ruspoli avremo inoltre la possibilità di ospitare il Dottor Polizzano, che saprà illustrare tutti gli aspetti del bando proprio per aiutare le titolari di piccole e medie imprese a compilare nella maniera più corretta possibile tutte le voci del bando. Un’occasione importante alla quale invito tutte le interessate a partecipare”

Tutte le informazioni e la modulistica è disponibile al link

https://www.lazioinnova.it/bandi/pr-fesr-donne-e-impresa/