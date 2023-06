Donatori Sangue Olgiati: donate 70 sacche di sangue al Gemelli e al Celio –

Donatori Sangue Olgiati: donate 70 sacche di sangue al Gemelli e al Celio

Gruppo Donatori Sangue “Francesco Olgiati” ODV nuovamente protagonista a Bracciano per un evento svoltosi nella mattinata di mercoledì 7 giugno 2023.

In Piazza IV Novembre, di fronte la sede del municipio cittadino, gli artiglieri paracadutisti della Folgore in gran numero ed anche rappresentanti del 1° Reggimento di Sostegno AVES “Idra” e cittadini di Bracciano hanno donato circa 70 sacche di sangue a favore della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e del Policlinico Militare Celio.

L’iniziativa si colloca nell’ambito delle celebrazioni per la ricorrenza del decennale della ricostituzione del 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti nella città di Bracciano, anche socio onorario dello stesso Gruppo Donatori Olgiati.

Presente all’evento il Comandante del reggimento, Colonnello Gianluca D’Alessio, il Sindaco di Bracciano, Dottor Marco Crocicchi, e il Presidente Olgiati Giovanni Bonetti.

Che significa per il Gemelli donare il sangue? – dichiara a tutti i presenti Bonetti – Il Gemelli è riconosciuto a livello internazionale come il miglior ospedale italiano, che cura più pazienti in Italia colpiti da tumori maligni. Al Pronto Soccorso arrivano in codice rosso circa 4.000 pazienti in un anno: 1 su 2 ha bisogno di trasfusione. Presso il Policlinico vengono effettuati 65.000 interventi chirurgici in un anno: 1 su 10 richiede trasfusioni. La Terapia Intensiva Neonatale, che accoglie bambini nati gravemente immaturi, richiede mediamente 4 trasfusioni. Il reparto di Ematologia effettua circa 200 trapianti in un anno, per ognuno mediamente vi è bisogno di 10 unità di globuli rossi e 10 unità di piastrine. In ogni anno vengono effettuati 40 trapianti di fegato: 9 su 10 ricevono trasfusioni.

In tale occasione, inoltre, i paracadutisti della “Folgore” hanno donato un defibrillatore, simbolicamente ceduto dal Comandante di Reggimento al Sindaco, proprio per ringraziare la comunità locale per il calore e l’affetto dimostrati dal giorno in cui si insediarono nella cittadina lacuale ed in cui sono ormai ben radicati con le rispettive famiglie da più di 10 anni.

A fornire assistenza alle operazioni di prelievo del bene più prezioso alla vita AVAB Protezione Civile di Bracciano, a cui va un particolare ringraziamento per il supporto offerto.

Gruppo Donatori Sangue Francesco Olgiati ODV