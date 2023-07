Domenica a Cerveteri la comicità di Carmine Faraco, ingresso gratuito

Opening affidato a Marko Tana, appuntamento alle ore 21:30 al Parco della Legnara

Una serata di risate quella di domenica 16 luglio. La seconda serata dell’Estate Caerite 2023, al Parco della Legnara a Cerveteri, porta in scena un mattatore della comicità, da oltre trent’anni presente sui palcoscenici di tutta Italia e in tantissimi programmi televisivi di successo: con lo spettacolo “La domanda non è ‘Chi è?’, ma: Pecchè”, alle ore 21:30 c’è Carmine Faraco. In apertura, divertimento garantito con l’opening di Marko Tana.

Cabarettista, cantante e attore, Carmine Faraco ha partecipato ad alcuni film molto famosi della cinematografia italiana, come Ricomincio da Tre, Il Tassinaro e L’Allenatore nel Pallone, prendendo spesso parte in qualità di ospite di programmi che hanno contraddistinto la televisione, come il Maurizio Costanzo Show e Colorado Cafè, programma di Italia 1 di cui per anni è stato parte fissa del cast. La serata è ad ingresso gratuito.

“Quello di Carmine Faraco è un volto familiare per milioni di italiani – ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali Federica Battafarano – da oltre trent’anni la sua simpatia e comicità offrono risate e divertimento al pubblico. Un artista che sono felice sia presente all’interno del nostro cartellone di eventi estivi, che sono certa richiamerà un vasto pubblico, per festeggiare nel migliore dei modi il primo fine-settimana di eventi”.

Ufficialmente l’Estate Caerite si aprirà sabato 15 luglio, sempre alle ore 21:30 con il trio di comici Alessandro Serra, Oscar Biglia e il Mago Alivernini.