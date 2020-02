Condividi Pin 1 Condivisioni

La città si prepara a vivere l’ultimo appuntamento che sensibilizza la qualità dell’aria

Domenica 1 marzo il via allo stop delle auto a Roma

Al via a Roma la quarta domenica ecologica dell’anno 2020, in programma domenica 1 marzo, dalle ore 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30.

Quello del 1 marzo sarà l’ultimo appuntamento per sensibilizzare la cittadinanza alla qualità dell’aria, limitando l’inquinamento atmosferico. Il divieto è previsto per tutti i veicoli a motore, anche per quelli forniti di permesso per circolare nelle aree ZTL.

Intensificati saranno quindi i controlli della Polizia Locale che verificherà e vigilerà che il blocco al traffico limitato venga rispettato.