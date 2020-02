Condividi Pin 1 Condivisioni

Progetto rivolto a tutte le classi e alle sezioni di pittorica e design, patrocinato dal Comune e dalla Fondazione Cariciv

A Civitavecchia il Concorso Premio Arte Santa Fermina

Si è riunita ieri la giuria esaminatrice presso l’IIS Alberto Guglielmotti per il Concorso Premio Arte Santa Fermina indetto dal Comitato Festeggiamenti.

L’arte per divulgare e valorizzare la storia della santa Patrona e per dare l’opportunità ai giovani artisti di esprimere la propria creatività attraverso un loro lavoro è il modo migliore per instaurare un rapporto interculturale tra le generazioni, il passato deve essere sempre presente, rivolto al futuro.

Il progetto rivolto a tutte le classi e alle sezioni di pittorica e design, nelle opere si esprime fantasia, interpretazione, capacità grafica e pittorica. La mostra di tutte le opere partecipanti si terrà presso la sala Conferenze della biblioteca comunale nel periodo dei festeggiamenti e i primi 3 classificati verranno premiati nel giorno dell’inaugurazione che si terrà il 20 aprile ore 17.00

Il progetto patrocinato dal Comune e dalla Fondazione Cariciv.

Si ringraziano la dirigente prof.ssa Maria Zeno e i docenti per aver sensibilizzato gli studenti.

Composizione giuria: Ombretta Del Monte presidente comitato S.Fermina e artista, le docenti Raffaella Borrelli , Carmela Raso, Anna Ciotti, Francesco Mauro artista iperrealista e presidente dell’ass. culturale Tiritraggo, Laura Rietti artista e socia fondatrice dell’ass. Artistica Traiano.