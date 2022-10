Doc Italy invita Chef stellati a Cerveteri per aiutare l'associazione "Salavamamme"

Lunedì 24 ottobre dalle ore 17.00 a Palazzo Ruspoli sarà possibile degustare ricette stellate e supportare l’associazione “Salvamamme”, che ha recentemente subito un furto

Doc Italy ha scelto Cerveteri come Capitale Solidale delle Eccellenze e del Gusto. Nella suggestiva cornice di Piazza Santa Maria lunedì 24 ottobre andrà in scena la solidarietà con straordinarie Eccellenze Doc Italy provenienti da tutta Italia. Grandi Maestri del Gusto, Vip, Sommelier internazionali, aziende d’eccellenza e Istituzioni si daranno appuntamento in Sala Ruspoli per un evento memorabile a favore del Salvamamme.





Un grave furto ha colpito la sede e il cuore del Salvamamme, la sua Presidente Maria Grazia Passeri è stata emotivamente violata dall’accaduto, per rialzarsi e continuare ad aiutare le migliaia famiglie, che supporta da più di 30 anni, ha bisogno di tutti noi. Rapina a causa della quale l’associazione non puo’ attualmente garantire tutto il necessario alle piu’ di 10.000 famiglie che aiuta quotidianamente e supporta con grande rispetto della dignità umana e delicatezza. Essendo il danno ingente, le risorse del Salvamamme limitate e le richieste sempre maggiori necessitano aiuti “CONCRETI” e puntuali.

Grazie al supporto del Comune di Cerveteri, nella persona della Sindaca Elena Gubetti e dell’Assessorato alle Politiche sociali con l’Avv. Francesca Badini in poche settimane dal furto riusciremo a portare in campo tutto il circuito Doc Italy per una grande partita del cuore a cui collaborerà concretamente l’Alberghiero di Ladispoli, ISIS Giuseppe Di Vittorio.

Un appuntamento last minute organizzato velocemente in conseguenza di un grave furto che ha colpito il Salvamamme nella sua sede e al suo cuore, a causa del quale l’associazione non riesce a soddisfare i bisogni delle più di 10.000 famiglie che ogni giorno supporta con tutto il necessario.

Abbiamo lanciato un appello a tutto il circuito e in meno di 48 ore dalla richiesta di partecipazione, hanno confermato 30 nomi illustri quanto noti del panorama food & beverage, grandi Maestri del Gusto, da Stefano Callegari a Giuseppe Di Iorio, da Laura Marciani a Salvo Cravero, da Davide Civitiello ad Antonio Sorrentino, da Edoardo Papa a Anna Maria Palma, da Mirko Giannella a Stefano Paciotti.…e sommelier da tutta Italia.

…tutto “IL MEGLIO DI”…

Oltre a personaggi del mondo food & beverage saranno presenti Vip, istituzioni, giornalisti ed esperti del settore.

Essendo un evento no profit il cui ricavato dalla messa in vendita di ricette stellari, vini e birre artigianali etc. sarà totalmente corrisposto all’associazione Salvamamme.

Doc Italy e Maritozzi stellati in anteprima a Cerveteri

L’evento sarà l’occasione per presentare in anteprima l’iniziativa maritozzi stellati promossa dall’associazione, dallo che Giuseppe di Iorio e il maestro pasticcere Arcangelo Patrizi