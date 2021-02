Share Pin 1 Condivisioni

Soluzioni Ambientali di Alessandro Cicillini, punto di riferimento a Ladispoli per disinfestazioni e auto spurgo, in campo con le nuove tecnologie a servizio della salute. Sanificazioni ambientali a partire da 80 euro.

Disinfezione e sanificazione con nebulizzatore elettrico arrivano sul litorale di Roma grazie a Soluzioni Ambientali di Alessandro Cicillini, azienda con sede a Ladispoli che è già da anni un punto di riferimento per servizi indispensabili che disinfestazioni e auto spurgo.

Disinfezione e sanificazione con nebulizzatore elettrico a partire da 80 euro

La disinfezione con nebulizzatore elettrico viene eseguita con l’ausilio di prodotti specifici professionali in grado di distruzione di germi e virus. Tutte le applicazioni avvengono per mano di personale debitamente formato e a seguito dell’intervento viene rilasciata una scheda tecnica certificante l’avvenuta sanificazione.

Si tratta di dispositivi attentamente normati all’interno delle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza ambientale, come per esempio il DPCM del 9/3/2020, che tratta il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. La disinfezione prevede, quindi, l’eliminazione di microrganismi come batteri, virus, muffe e protozoi, impedendo la trasmissione delle malattie ed evitando la ricontaminazione.

La disinfezione con nebulizzatore elettrico è, in un momento come questo, l’unico trattamento igienico che ci può garantire sicurezza ed efficacia a costi molto contenuti: per sanificare un ambiente di 50 mq il costo è di circa 80 euro complessivi, mentre per ogni metro quadro in più sarà calcolato un aumento di appena un euro.

Soluzioni Ambientali: una soluzione per ogni emergenza

Operativa 24 ore su 24, Soluzioni Ambientali Cicillini opera su Ladispoli, Cerveteri, Bracciano, Santa Marinella, Fiumicino gli altri Comuni della provincia di Roma, nel settore della disinfestazione e della derattizzazione. Si occupa servizi specializzati come la pulizia degli impianti fognari, disinfezioni e sanificazioni ambientali, pulizia colonne di scarico, video ispezioni, auto spurgo e gestione delle manutenzioni condominiali.

Con tanti anni di esperienza alla spalle, l’azienda vanta un team composto da professionisti qualificati che opera nel rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza e l’igiene, e altamente predisposta alla diffusione delle nuove tecnologie. Inoltre Soluzioni Ambientali Cicillini dispone di un parco mezzi in grado di far fronte a qualunque emergenza, anche in pronto intervento.

Cicillini: esperti in disinfestazione, derattizzazione e autospurgo

Soluzioni Ambientali Cicillini utilizza solo prodotti autorizzati dal Ministero della Sanità e classificati come non tossici. Di solito, basta una semplice sopralluogo per verificare l’esatta entità del problema ed individuare la soluzione più adatta. Per la disostruzione di fognature e colonne di scarico, viene spesso utilizzato il sistema canal jet, con un getto alla pressione di 150 bar, perfettamente sicuro e veloce.

Disinfestazioni e derattizzazioni possono riguardare ogni genere di animale: blatte, scarafaggi, vespe, mosche, calabroni, zanzare, formiche, cimici da letto, ratti e topi, serpenti ed altri rettili, pulci ed acari. Molte tipologie di insetti tendono a proliferare in luoghi umidi e bui, come scarichi e fognature, tubi, lavandini, elettrodomestici, soprattutto in presenza di perdite di acqua, oppure nelle aree verdi, all’interno di siepi, alberi e piante di ogni genere. In ognuno di questi casi occorre un intervento specifico realizzato con strumenti e mezzi idonei.

Disinfezione e sanificazione con nebulizzatore elettrico, disinfestazioni e spurgo

La sede di Soluzioni Ambientali di Alessandro Cicillini si trova in Via Casal Dei Venti 27 a Ladispoli (indicazioni stradali). Il team è a disposizione 24 ore su 24 con interventi tempestivi in tutto il territorio della provincia di Roma.

Per informazioni e preventivi si possono chiamare i numeri 333.6784038, 333.6700147 e 329.2218001 oppure scrivere a [email protected]

