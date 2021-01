Share Pin 0 Condivisioni

I cittadini puntano i riflettori contro l’abbandono dei rifiuti e il degrado in cui versano le zone di periferia

“Discariche abusive a Cerveteri, stanchi di vivere in queste condizioni” –

Nonostante le fototrappole disseminate sul territorio comunale gli incivili colpiscono ancora.

Sono diverse le zone prese di mira e trasformate in vere e proprie discariche a cielo aperto. A denunciare la situazione sono ancora una volta i cittadini stanchi di vivere in condizioni di degrado.

Nelle zone periferiche della città, e in particolar modo nelle frazioni di campagna, sono diversi i sacchi abbandonati lungo i canali di scolo e lungo la carreggiata.

Ma se spesso il dito è da puntare contro gli incivili, in diversi casi la situazione è diversa. In diversi dei sacchi abbandonati e ritrovati lungo le carreggiate, i rifiuti, come segnalato dai cittadini, risultano differenziati correttamente.

Fatto che lascia pensare che a “perderli” durante il tragitto, siano proprio i mezzi della raccolta differenziata.

“Siamo stanchi di vivere in queste condizioni”, hanno detto, chiedendo al Comune “di intervenire molto più capillarmente con controlli mirati e fotocamere”.

Chiesto anche il potenziamento del servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti e la bonifica delle aree interessate dall’abbandono dei rifiuti.

