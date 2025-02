Disabilità gravissima, a Cerveteri un incontro pubblico sul bando per i finanziamenti

Domani alle ore 10 presso l’Aula del Consiglio Comunale del Granarone incontro pubblico con il Sindaco Gubetti

Giovedì 27 febbraio alle ore 10:00 il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, con il supporto della Responsabile dei Servizi Sociali la Dott.ssa Giorgia Medori, la Consigliera Comunale Antonella Di Cola incontreranno presso l’Aula Consiliare del Granarone le famiglie destinatarie dell’avviso pubblico, già disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, per la concessione di contributi per il sostegno alla disabilità gravissima. Un incontro aperto a tutti, voluto fortemente dal Sindaco durante il quale oltre a fornire le informazioni relative all’avviso, sarà l’occasione per ascoltare i caregiver familiari che svolgono ogni giorno un ruolo di grande valore sociale. Sarà un’importante occasione di confronto e condivisione sui progetti che l’amministrazione porta avanti attraverso il Piano di Zona e sulle strategie future.

“In queste ore è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri, l’avviso e la modulistica completa per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi in favore di persone con disabilità che necessitano di un sostegno intensivo ed integrato – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – un avviso pubblico dedicato alle famiglie che ogni giorno si occupano con amore e dedizione della cura di un loro caro che necessità di una presenza costante e continua. L’Amministrazione Comunale di Cerveteri vuole stare vicino ai caregiver perché sa quanto sia impegnativo il loro ruolo e vuole offrire il massimo supporto possibile. Invito quindi tutti i familiari a partecipare all’incontro pubblico, durante il quale presenteremo il nuovo bando per i finanziamenti destinati alla disabilità gravissima. Sarà un’occasione importante non solo per illustrarne i dettagli e le modalità di accesso, ma anche per ascoltare direttamente le vostre esperienze, le difficoltà che affrontate e le vostre proposte. Il confronto con voi è fondamentale – ha concluso il Sindaco – per costruire politiche sociali più efficaci e vicine ai reali bisogni delle famiglie. Vi aspetto numerosi.”

Giovedì 27 febbraio 2025

Ore 10:00

Aula Consiliare, Palazzo del Granarone – Comune di Cerveteri