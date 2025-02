Sono entrati in una tabaccheria in piazza Aldo Moro ed hanno portato via un bel mazzetto di gratta e vinci (per una valore di circa 700 euro), per poi darsi alla fuga sulla via Aurelia.

Qualche avventore della zona ha tentato di inseguirli, avvisando poi i carabinieri che dopo un inseguimento avrebbero fermato uno dei malviventi prima che arrivasse a Roma. Si cercano i complici.

IN AGGIORNAMENTO