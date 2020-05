Dinamo Ladispoli: ”Domenica un intervento nel programma ‘The Basketball Embassy”

Condividi Pin 1 Condivisioni

Programma di comunicazione e sviluppo portato avanti dall’organizzazione internazionale. La partecipazione è gratuita

La Pallacanestro Dinamo Ladispoli e’ lieta di segnalare che uno dei suoi soci fondatori, Roberto Fois, Domenica 17 alle ore 18 nell’ambito del programma di comunicazione e sviluppo portato avanti dall’organizzazione internazionale The Basketball Embassy, fara’ un intervento dal titolo “Offensive sets and trends at Adidas NGT Tournament 2020”.

Roberto, oggi Assistant Coach alla Barking Abbey Academy di Londra, ha partecipato lo scorso Febbraio al torneo di qualificazione EuroLega Under 18 ANGT in Kaunas, Lituania, dove la Barking si e’ classificata al quinto posto tra le 8 partecipanti (tra cui c’erano Umana Reyer Venezia, Zalgiris Kaunas, Joventut Badalona, Fenerbache Istanbul, Nanterre, Casademont Saragozza, e la vincitrice del torneo Rytas Vilnius) e dove ha potuto osservare da vicino le tendenze del momento di alcune delle eccellenze giovanili europee.

La partecipazione e’ completamente gratuita, basta solo iscriversi al link https://tbe.coachesclinic.com/talks/offensive-sets-and-trends-at-adidas-ngt-tournament-2020/ .

Fino al 25 maggio sara’ poi possibile partecipare on line e sempre gratuitamente ad altre sessioni con relatori di spicco assoluto, come ad esempio Mike Taylor (National Coach Polonia), Sergey Bazarevich (National Coach Russia), Mike Mackay (Development Director Canada) e molti altri; di questi tempi, dove forse qualcuno ha un po’ piu’ di tempo a disposizione, potrebbe essere un ottimo modo per ampliare le proprie conoscenze cestistiche.