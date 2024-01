Dimensionamento scolastico, l’opposizione: “Il segretario del PD di Cerveteri non attribuisca ad altri colpe che non hanno”

“Ill.mo segretario del PD di Cerveteri Sig. Giuseppe Zito, leggiamo con piacere le sue esternazioni a mezzo stampa relative all’ accorpamento dell’ I.C. Don Milani di Valcanneto dove inveisce gratuitamente contro le scelte di tale accorpamento ad altro istituto deciso dal consiglio regionale a guida centro destra e contro l’opposizione comunale di Cerveteri. Il tutto però, senza tener conto che negli ultimi anni è stata proprio la sua giunta comunale di centro sinistra a favorire la chiusura di alcuni plessi scolastici rurali che guarda caso facevano capo proprio all’I.C. Don Milani di Valcanneto. Inoltre, le recenti e discutibili scelte dell’istituto in questione di spostare sezioni della primaria dal plesso scolastico di Borgo San Martino al plesso scolastico di Valcanneto e sezioni della scuola dell’infanzia da Valcanneto a Borgo San Martino hanno, ovviamente, favorito la dispersione scolastica dei residenti in altri istituti scolastici dei comuni limitrofi. Per cui, per questa ed altre motivazioni che a lei al sindaco Gubetti, all’assessore Battafarano e alla maggioranza di cui fa parte dovrebbero essere ben note, si sono venute a creare indubbiamente le condizioni per l’accorpamento in atto. Infine, le facciamo presente che le popolazioni dei territori rurali e non solo andrebbero ascoltate sempre e non invocate da lei e dalla maggioranza di “sinistra” di cui fa parte solo quando “fa comodo”. Questo è populismo sig. Segretario. Vedasi registrazione e trascrizione del consiglio comunale dedicato alle scelte dell’I.C. Don Milani e il vostro consenso alla chiusura di tre plessi scolastici che facevano capo all’Istituto Comprensivo che lei cita. Detto ciò respingiamo al mittente le accuse gratuite rivolte al governo della Regione Lazio e all’opposizione comunale di cui facciamo parte”.

I Consiglieri.

Luigino Bucchi, Salvatore Orsomando, Lamberto Ramazzotti, Giovanni Moscherini, Gianluca Paolacci , Luca Pergentili, Vilma Pavin, Alessandro Fondate.