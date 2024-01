Dimensionamento scolastico, i sindaci di Città Metropolitana incontrano la Regione

Riccardo Varone, presidente Anci Lazio e sindaco di Monterotondo: “Il tema andava condiviso e concertato coi territori”

A seguito del decreto Ministeriale del 30 giugno 2023, in materia di dimensionamento scolastico, la Regione Lazio ha approvato la delibera n°5 del 4 gennaio 2024, che prevede un Piano di dimensionamento per l’anno 2024/2025, procedendo in questo modo all’accorpamento delle istituzioni scolastiche.

Tanti i sindaci che hanno rappresentato le criticità a seguito di questo provvedimento, perciò è stata convocata una riunione tra tutti i comuni di Città Metropolitana e i municipi interessati, al fine di coordinare una richiesta congiunta di sospensione della delibera.

“Un’iniziativa importante e di confronto – dice Riccardo Varone presidente di Anci Lazio e Sindaco di Monterotondo – che ci permetterà domani in Regione di incontrare l’Assessore Schiboni, insieme a UPI Lazio e una delegazione di sindaci, in modo unitario e coordinato. Il tema del dimensionamento scolastico, andava condiviso e concertato con i territori, i sindaci si sono trovati in grandi difficoltà sia in termini lavorativi per le famiglie, che a livello di organizzazione scolastica per i dirigenti, inoltre nelle piccole realtà verrebbe cancellato un presidio territoriale significativo”.