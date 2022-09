Secondo la biologa e nutrizionista sportiva l’alimentazione è la chiave per risolvere il sovrappeso, la prevenzione del cancro ed il segreto per performance agonistiche eccezionali

Alla base del metodo della nutrizionista sportiva Tatiana Rinaldi c’è la certezza che l’alimentazione sia il mezzo principale per il riallineamento del corpo e della mente sul raggiungimento di un obiettivo. Ed anche in campo medico, ciò ha un importanza fondamentale, tanto è vero che oggigiorno l’alimentazione è utilizzata, insieme alle cure mediche, per la risoluzione di patologie importati e come aiuto nel trattamento delle malattie autoimmuni.

“Mi occupo di nutrizione e da tempo studio i benefici di una corretta alimentazione sul benessere e sulla salute delle persone. Con una dieta corretta si possono affrontare meglio problematiche importanti come alcune patologie, ed oggi sto approfondendo un approccio dietetico mirato alla prevenzione del cancro, con grande speranza verso il futuro” – spiega la dott.ssa Tatiana Rinaldi.

La dottoressa-campionessa

Una laurea in Scienze Motorie, poi quella in Scienze della Nutrizione, dopo la quale si specializza in alimentazione sportiva, e una serie di podi e medaglie conquistati a livello internazionale. A livello di agonismo sportivo, Tatiana Rinaldi ha saputo dimostrare parecchio sin da ragazza: nel 2002 si attesta Campionessa Italiana, nel primo campionato di Pugilato Femminile della storia d’Italia; poi ottiene il titolo di Campionessa Europea di Full Contact nel 2004 e di Campionessa Mondiale nel 2007 sempre nella stessa disciplina; dopo anni di militanza nella Nazionale Italiana Kickboxing (Federcombat), passa ai Campionati Italiani di Body Building. E in tutto il percorso il rispetto di una corretta alimentazione è sempre stato un prezioso alleato al suo fianco.

“Ogni disciplina sportiva e ogni obiettivo che vogliamo raggiungere ha un proprio specifico percorso di alimentazione e allenamento – spiega la Dottoressa – c’è chi si rivolge a me per dimagrire, per sostenere l’allenamento quotidiano con un giusto apporto nutritivo, per affrontare la stagione agonistica, per tenersi in forma lontano dalla palestra, o perché pratica uno sport di endurance, come il ciclismo, la maratona o l’atletica leggera“.







Un approccio differente

“Nel corso della mia esperienza ho capito che quando si hanno degli obiettivi in tema di alimentazione e di sport si ha bisogno di una guida costante e continuativa nel tempo. Per questo propongo sempre ai miei clienti di incontrarci per i controlli di routine all’incirca ogni due settimane. Una modalità che aiuta il paziente a monitorare i propri progressi o a palesare le difficoltà di percorso, ma che non costa di più, anzi conviene! Dopo la prima visita completa, che comprende anche una scheda di allenamento e l’utilizzo di macchinari di misurazione specifici, propongo una visita completamente gratuita dopo 15 giorni. E si procede così, con incontri quindicinali sempre gratuiti, e quelli di routine a pagamento“.

Tra i vari approcci dietetici proposti dalla Dott.ssa Rinaldi ci sono anche le Diete Chetogeniche (ad alto contenuto lipidico e a basso contenuto di carboidrati), efficaci anche in alcune patologie come l’epilessia, oltre che per il dimagrimento, e il Digiuno Intermittente, altra tecnica che ha effetti positivi sul dimagrimento e la detossificazione del corpo.

“Propongo ai miei pazienti una scheda di allenamento da fare in palestra oppure dei circuiti metabolici brevi da fare a casa – spiega la Dottoressa – sono esercizi che possono fare tutti, anche chi ha poco tempo o poca dimestichezza con l’attività sportiva. Per ogni caso specifico c’è un percorso personalizzato da studiare insieme“.





Contattare la nutrizionista sportiva Tatiana Rinaldi