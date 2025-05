Appuntamento lunedì 5 maggio: l’evento si inserisce nei festeggiamenti del “Malbec Day”

Di Francesco, Sera, Pezzetta, Patrizi: con Doc Italy l’eccellenza enogastronomia del litorale nord di Roma di scena all’Ambasciata d’Argentina

di Marco Di Marzio

Inseriti in un parterre di personalità selezionate, il prossimo lunedì 5 maggio 2025 esponenti del mondo enogastronomico e non solo, del litorale nord di Roma, saranno protagonisti nella Capitale presso l’Ambasciata d’Argentina.

L’evento si inserisce nei festeggiamenti del “Malbec Day”, curato per l’occasione dell’Associazione Nazionale Doc Italy, diretta da Tiziana Sirna.

Il Malbec è un vitigno a bacca nera, originario del Sud della Francia, divenuto nell’ultimo decennio di successo in Sud America come uva iconica dell’Argentina, specialmente nei vigneti di Mendoza, portando attenzione e rispetto come nazione produttrice di vino.

Ambasciata d’Argentina

Si caratterizza per vini dal colore intenso, con generose caratteristiche di frutti neri, acidità equilibrata e tannini morbidi. Viene imbottigliato da solo o come parte di un blend bordolese.

A dare forza alla delegazione saranno Luca Di Francesco, di Ladispoli, Martina Sera, di Cerveteri, Luca Pezzetta e Arcangelo Patrizi, entrambi di Fiumicino.

Tiziana Sirna

“Doc Italy – dichiara la Presidente Sirna – dal 2018 ha stipulato un accordo di collaborazione con l’Ambasciata d’Argentina, interagendo ad oggi con tre ambasciatori Arnaldo Tomas Ferrari, Roberto Manuel Carlés, Marcelo Martin Giusto, grazie alla Responsabile eventi e turismo dell’ambasciata Vanesa Di Martino Creide. Insieme all’istituzione diplomatica Doc Italy annualmente porta a compimento quattro eventi, il più importante però è proprio il Malbec Day. L’iniziativa punta a promuovere e commercializzare prodotti argentini di punta, su tutti carni e vini. L’argentina è il primo produttore al mondo di Malbec, circa il 90%. Per noi era importantissima questa data, che conta 100 invitati totali, tra personalità delle istituzioni, diplomatici, giornalisti enogastronomici e turistici e gruppi di acquisto, in cui si parla di Malbec, esposto in prima battuta da produttori del tipo, sommelier e l’ambasciatore. In questo percorso Doc Italy reinterpreta le ricette tipiche del Paese ospitante tramite prodotti e grandi maestri italiani, scelti per l’occasione i massimi rappresentanti nei loro settori. All’incontro ci sarà una grande presenza di litorale romano, ciò perché l’ambasciata è a Roma e noi puntiamo ad avere una testimonianza significativa proveniente dal territorio della Capitale. Quattro in particolare sono di altissimo livello: il Maestro Luca Di Francesco, Ambasciatore Doc Italy del Gusto per Lievitati e Sfogliati, titolare a Ladispoli del pizzificio artigianale Enzima; la Maestra Marina Sera Diplomatica del Gusto Doc Italy per la carne, titolare a Cerveteri di una storica macelleria di famiglia, nonché inserita nella delegazione della Nazionale Italiana Macellai, partecipe all’ultima edizione delle Olimpiadi della carne di Parigi 2025; il Maestro Luca Pezzetta Ambasciatore del Gusto Doc Italy per sfogliati e lievitati, guru della panificazione e per questo titolare di diverse attività commerciali a Fiumicino, nonché Brand Ambassador di Latte Sano; il Maestro Arcangelo Patrizi Ambasciatore del Gusto Doc Italy per la pasticceria, storico del settore a 360 gradi e della gelateria, anche lui di Fiumicino. Dal 2017 Doc Italy si pone come obiettivo quello di dare ai maestri italiani una vetrina reale nel resto del mondo, soprattutto per i piccoli produttori dalle grandi capacità, inserendoli in circuiti di relazioni sociali utili al loro progresso umano e commerciale, fornendo punti di incontro e di assaggio.”