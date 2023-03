Derby, le sensazioni di Morasca e Bosco. “Senza tifosi non è un derby come sempre, le due formazioni si daranno battaglia” –

Derby, le sensazioni di Morasca e Bosco. “Senza tifosi non è un derby come sempre, le due formazioni si daranno battaglia”

Un derby, quello che si gioca tra Cerveteri e Ladispoli che scalda i cuori e gli animi anche degli ex. Pietro Bosco, allenatore che ha portato il Ladispoli in serie D, compie 50 anni e caso del destino non ha mai giocato una gara contro i cugini verdeazzurri. “Mi dispiace che non ci sia pubblico, una partita del genere è bella con lo spettacolo della tifoseria – commenta -. Il Ladispoli è una squadra organizzata , in crescita e con una classifica favorevole. Il Cerveteri è giovane, Superchi sta facendo un ottimo risultato. Che dire , se ci fosse stato il pubblico sarebbe stata tutta un’atra storia” . Sulla sponda opposta, fino allo scorso anno calciatore, ecco Carlo Morasca, che con il Cerveteri è salito in Eccellenza nel 2013. Ha conseguito il patentino di allenatore Uefa B, vuole iniziare ad allenare. “Ritengo che il Cerveteri stia facendo bene, non possiamo rimproverargli nulla. Senza tifosi non sarà la stessa cosa , ma visto che entrambi devono giocoforza vincere sarà una partita entusiasmante.”