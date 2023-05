Domani si svolgerà il derby tra il Ladispoli e il Cerveteri e quest’ultimo sarà costretto a vincere per ottenere la salvezza

Vigilia carica di speranze in casa Cerveteri, che domani affronterà lo spareggio per il derby alle ore 11 allo Stadio Angelo Sale di Ladispoli. Una gara che come si sa sfugge ad ogni pronostico, nonostante il Ladispoli sia favorito per diversi motivi.

“Ce la metteremo tutta e conoscendo i miei ragazzi, il loro spirito e il loro orgoglio, daranno il massimo per centrare la vittoria” – afferma Superchi aggiungendo – “Loro sono una grande squadra, avrebbero dovuto terminare il torneo nei primi posti, se sono dove sono è perchè hanno avuto una serie di episodi sfavorevoli. Li affronteremo come sappiamo fare noi e ce la metteremo tutta per regalare la salvezza ai nostri tifosi. Siamo arrivati dove non pensavamo a Dicembre, quando ci davano per spacciati. Spero che con l’aiuto dei nostri tifosi arriveremo a festeggiare il traguardo”.

Sono tanti i tifosi ceriti che seguiranno la squadra e , malgrado le previsioni non siano buone, ci sarà un bel seguito per spingere al successo, l’unico risultato utile al Cerveteri per salvarsi.

GM