Delegazione dell’Oman in visita al porto di Civitavecchia

Una delegazione dell’Oman è stata ricevuta ieri nel porto di Civitavecchia dal Presidente dell’AdSP Pino Musolino. La visita ha avuto come principale obiettivo quello di valutare le potenzialità del porto di Civitavecchia in ambito crocieristico e non soltanto, per porre le basi per possibili partnership commerciali, ma anche per studiare l’organizzazione di uno degli scali crocieristici più importanti del mondo.

La delegazione ha visitato il terminal Amerigo Vespucci, accompagnata dai rappresentanti di RCT, e poi ha avuto un colloquio con il presidente Musolino che ha spiegato il ruolo e la funzione dell’AdSP, illustrando anche i progetti infrastrutturali di sviluppo del porto.

“La delegazione – commenta il presidente Musolino – era molto interessata ai nostri modelli organizzativi ed ha potuto constatare come i Porti di Roma e del Lazio non siano solo una eccellenza nell’ambito crocieristico ma anche, grazie a quello che stiamo realizzando, un riferimento per il ro-ro e ci auguriamo presto anche per le merci”.