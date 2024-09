Dedicata a Te, bonus da 500euro per i beneficiari individuati dall’INPS

In attesa dei codici di attivazione delle carte, al momento è possibile solamente consultare la lista dei beneficiari selezionati per il Comune di Cerveteri. Poi sarà necessario recarsi presso l’Ufficio Postale

Torna la carta Dedicata a Te, il bonus da 500 euro destinato a tutte le famiglie con un Isee inferiore a 15mila euro. La social card potrà ufficialmente essere utilizzata per acquistare beni alimentari di prima necessità, carburanti o abbonamenti al trasporto pubblico locale. La somma verrà erogata attraverso le carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili nominative a tutti gli aventi diritto.

Nel dettaglio, i beneficiari della misura sono i cittadini titolari di una certificazione Isee ordinario con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui. Il contributo non spetta ai nuclei familiari al cui interno vi siano percettori Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza, Carta acquisti o di qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o locale.

Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza dal beneficio, le somme, inoltre, devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025.

Nel Comune di Cerveteri, i beneficiari possono consultare sul sito internet del Comune di Cerveteri se rientrano tra gli assegnatari della Carta. Non appena l’Ufficio riceverà i codici di attivazione delle carte, sarà possibile recarsi presso l’Ufficio dei Servizi Sociali sito al Parco della Legnara nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 per ritirare la lettera contenente il codice di riferimento da utilizzare poi all’Ufficio Postale per il ritiro della Carta.

Oltre tale termine il Comune provvederà a trasmettere tramite raccomandata, presso l’indirizzo di residenza, la lettera contenente il codice di riferimento con la quale ci si potrà recare presso gli Uffici Postali, abilitati al servizio, al fine di ritirare la “Carta Dedicata a Te”.

Le informazioni complete e l’elenco dei beneficiari sono disponibili sul sito del Comune di Cerveteri nell’apposita sezione:

https://www.comune.cerveteri.rm.it/novita/carta-dedicata-te-avviso-ai-beneficiari

“La Carta Dedicata a Te rappresenta un’opportunità per le famiglie in difficoltà con un Reddito Isee basso – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – non c’è necessità di presentare domanda, in quanto il reddito minimo è stato imposto dal Governo. Il personale dei Servizi Sociali, che ringrazio per il grande lavoro che svolgono quotidianamente, è già disposizione già da questa mattina per fornire tutte le informazioni necessarie”