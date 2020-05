Decreto Rilancio, Marietta Tidei: “Sbloccare subito i fondi”

Condividi Pin 0 Condivisioni

L’appello della consigliera regionale di Italia Viva

La proroga della cassa integrazione, il bonus per gli autonomi e le partite Iva più alto, i soldi a fondo perduto per le piccole imprese, il taglio dell’Irap per tutte. E poi ancora le misure per la famiglia, il turismo, lo sport, gli Enti locali, oltre che per la sanità, la regolarizzazione dei braccianti. Il decreto Rilancio mette in campo 55 miliardi di aiuti per gli italiani. Siamo tutti consapevoli che si poteva fare più velocemente, ma il risultato è comunque importante. Ora la vera sfida è far arrivare i soldi il prima possibile e per questo sono state predisposte nuove procedure di erogazione. Ma soprattutto ora bisogna mettere in campo un piano strutturale, che passa da investimenti, sblocco dei cantieri e delle infrastrutture, semplificazione, sburocratizzazione, una riforma fiscale. Italia Viva sollecita da tempo un piano in grado di disegnare l’idea di ricostruzione del Paese. Facciamolo subito.