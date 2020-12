Decreto Natale, il testo integrale in Gazzetta Ufficiale

Share Pin 4 Condivisioni

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo.

Come riportato in conferenza stampa dal Presidente Conte, il decreto specifica che dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, in tutta Italia, sarà applicate le regole delle regioni rosse.

Fanno eccezione i giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021, durante i quali si applicheranno le regole delle regioni arancioni.

Il Decreto entra dunque in vigore da oggi.

Qui il testo integrale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/18/20G00196/sg