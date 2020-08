Condividi Pin 3 Condivisioni

Serata esclusiva in una location unica sulle colline di Cerveteri. Cena completa più sorprese per scoprire un luogo ideale per cerimonie e wedding.

De Santis Catering si supera, anche stavolta, con un evento a porte chiuse (ma è ancora possibile prenotare: 345.35.30.861) dedicato alla scoperta di una delle location più belle di tutto il territorio.

Gianni De Santis e il suo staff, da tutta la vita nel mondo della ristorazione e da trent’anni anche leader del settore catering & banqueting, hanno le idee chiare: “Voglio far conoscere la Collina dei Sogni, un’incantevole villa con piscina, giardini, enormi sale e un panorama unico sulle colline ceriti”.

Per questo obiettivo, è stato organizzato per Sabato 8 Agosto 2020, a Borgo San Martino, Cerveteri (Roma), un evento esclusivo in cui i protagonisti saranno due: il catering di De Santis e la location stessa, La Collina dei Sogni.

Cena completa con servizio al tavolo, dal cocktail di benvenuto al caffè, passando per ben 9 portate, tra antipasti, primi, secondi e dessert. Tutto questo per 30 euro. Completa la proposta la cantina di vini bianchi, rossi e prosecchi di De Santis, proposti à la carte.

Ben tre sale, diversissime l’una dall’altra, completamente insonorizzate, una terrazza panoramica con affaccio mozzafiato, una enorme piscina intorno alla quale rilassarsi al fresco, sorseggiando delle bollicine.

E poi la Sala V.I.P. dove gli ospiti potranno conversare in tranquillità, mentre due differenti eventi musicali animeranno il resto della festa.

“Tutto questo e molte altre sorprese” – garantisce Gianni De Santis – “per trascorrere una serata sicuramente differente, nelle splendide mani del nostro staff”.

La Collina dei Sogni è il luogo ideale per ogni genere di cerimonia e in particolare per matrimoni e wedding party.

De Santis Catering & Banqueting è sul web desantiscatering.com e sui social network.

Prenotazioni e prevendite: 345.35.30.861

Nel 1990 apre la Pasticceria Artigianale De Santis, specializzata nella produzione di dolci della tradizione pasticcera italiana.

La conduzione dell’azienda è familiare, così come nostre sono le ricette e le mani dei maestri pasticceri.

È subito successo: le richieste di produzione e consegna di ogni genere di prodotto da forno, e veri e propri allestimenti per feste e cerimonie, arrivano in pochi anni a richiedere un ampliamento dello staff.

Dal 1992 l’azienda De Santis apre ufficialmente al grande settore del Catering & Banqueting, a livello nazionale, riproponendo al fianco dell’esperienza pasticcera, un nuovo e variegato menù comprendente ogni genere di preparazione, attentamente scelta dai nostri Chef.

Il servizio, dal trasporto alla “mise en place” alla cura del cliente in ogni dettaglio, sono da noi affidati unicamente a personale professionista.

Per una qualità e un’affidabilità sempre garantite al cento per cento.

