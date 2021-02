Share Pin 1 Condivisioni

De Angelis – Orsomando: “Urge installare segnaletica e illuminazione all’incrocio tra Via Giovanni Battista Raimondi e Via di Ceri” –

“Urge installare opportuna segnaletica e illuminazione presso l’incrocio tra Via Giovanni Battista Raimondi, Via di Ceri, sito nel territorio del Comune di Cerveteri in località Borgo San Martino, e Via dei Monteroni sita nel Comune di Ladispoli.”

A richiederlo in un video pubblicato via social i consiglieri comunali Salvatore Orsomando e Aldo De Angelis, rispettivamente Capogruppo di Forza Italia e Trasparenza e Legalità.

“L’incrocio è pericolosissimo e già in passato ha fatto registrare diversi incidenti, alcuni anche mortali”. – proseguono nel video Orsomando e De Angelis.

“Riprendiamo il nostro Tour di Trasparenza e Legalità su tutto il territorio comunale di Cerveteri iniziando da Borgo San Martino, per sensibilizzare l’Amministrazione e chi di dovere ad intervenire sui tanti pericoli che purtroppo qualcuno fa finta di non vedere. Cittadini vi invitiamo a segnalarci problematiche e pericoli inerenti il territorio”. – concludono in apertura di video gli stessi Salvatore Orsomando e Aldo De Angelis.

Segue video