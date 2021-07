“Mi sorprendono le critiche rivolte a Matteo Renzi per i consigli che ha dato per arrivare all’approvazione del ddl Zan”

Ddl Zan, Tidei (Iv): “C’è la sinistra che prova a fare e quella che riesce solo a dire. Io voglio stare con la prima” –

“Mi sorprendono le critiche rivolte a Matteo Renzi per i consigli che ha dato per arrivare all’approvazione del ddl Zan. Quello di Matteo, e di tutti noi, è un sano realismo per evitare che una legge di civiltà e indispensabile per questo Paese possa essere affossata per scelte di parte.”

Lo afferma dal proprio profilo Facebook il consigliere della Regione Lazio di Italia Viva Marietta Tidei, dichiarando inoltre:

“Mi sorprendono soprattutto le critiche di chi, come dal Pd, accusa Matteo di non volere quella legge: sono gli stessi che per anni non sono riusciti ad approvare le Unioni Civili o portare il PD nel PSE salvo poi, grazie allo stesso Renzi, riuscirci. Vogliamo provare ad approvare anche questa legge o qualcuno, ancora una volta, si accontenta di parlarne soltanto?

I Parlamentari sanno benissimo che il rischio di andare sotto al primo voto segreto è altissimo e allora perché non accettare le modifiche che riguardano la questione del gender e della scuola e portare a casa un provvedimento che comunque garantisce tutele a chi fino ad oggi ha subito discriminazioni vergognose?

Qualche tempo fa Walter Veltroni raccontava di una sinistra che prova a fare, e di una che riesce solo a dire.

Io voglio stare con la prima.”