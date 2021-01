Share Pin 1 Condivisioni

A essere sorpreso mentre stava danneggiando le auto, un senza fissa dimora di 30 anni

Danneggia auto in sosta con un coltello: arrestato senzatetto

E’ stato sorpreso dai Carabinieri mentre stava danneggiando delle auto in sosta sulla via Appia Nuova.

Protagonista della vicenda, come riporta l’agenzia Dire, un senza fissa dimora di 30 anni.

L’uomo, di origini milanesi, irregolare sul territorio italiano, ha danneggiato 4 specchietti senza motivo.

Il 30enne, come riporta sempre l’agenzia Dire, è stato fermato dai Carabinieri di San Giovanni e trovato con un coletto con lama spaccata in tasca.

Il senzatetto è stato denunciato per i reati di danneggiamento, porto di oggetti atti a offendere e violazione del decreto di espulsione.

Quando è stato fermato l’uomo si trovava in uno stato di alterazione psicofisica ed è stato trasportato in ospedale per degli accertamenti.

