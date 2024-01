Daniele De Rossi, una scelta di cuore

Daniele De rossi è il nuovo responsabile tecnico della prima squadra

Dopo un trofeo europeo atteso dagli anni settanta, dopo il sogno rubato nella finale europea dello scorso anno lascia la panchina della Roma Jose Mourinho, un tecnico amato dalla tifoseria e da un’intera città, una scelta davvero difficile da comprendere, viste i traguardi ancora raggiungibili come il quarto posto e la sfida aperta dell’Europa Lague.

La scelta verrebbe da di dire obbligata, cade su Daniele De Rossi perché questo nome rappresenta per i tifosi una persona importante, ex capitano della Roma per 18 anni giocatore di questa squadra, l’unico nome che potrebbe impedire una vera sommossa popolare.

“Siamo felici di poter consegnare la responsabilità tecnica dell’AS Roma a Daniele De Rossi, in quanto riteniamo che la leadership e l’ambizione che lo hanno da sempre contraddistinto possano risultare determinanti nella rincorsa agli obiettivi che la squadra ha davanti a sé fino al termine della stagione”, queste le parole di Dan e Ryan Friedkin.

Daniele De Rossi ha accettato con grande entusiasmo l’incarico, riportiamo le sue dichiarazioni: ““Desidero ringraziare la famiglia Friedkin per avermi affidato la responsabilità della guida tecnica della Roma: da parte mia non conosco altra strada se non quella dell’applicazione, del sacrificio quotidiano e della necessità di dare tutto quello che ho dentro per affrontare le sfide che ci attendono da qui alla fine della stagione”.

Una grande responsabilità per l’ex giocatore giallorosso da tifoso e da professionista, la sua occasione per capire se potrà far parte degli allenatori di prima fascia oppure no, visto il suo primo incarico fallimentare con la Spal.