Visita al drive-in del porto di Civitavecchia: “il lavoro svolto è un esempio per il Paese”

D’Amato: “Pronti per fare i test a chi si imbarca per la Sardegna” –

L’Assessore regionale Alessio D’Amato ha svolto quest’oggi un sopralluogo presso il drive-in del porto di Civitavecchia, punto di riferimento per i tamponi rapidi per i test a chi sbarca dalla Sardegna.

La visita è stata seguita da un post su Facebook in cui, oltre ad elogiare il personale volontario sul posto, si parla anche della questione imbarchi.

“Un grazie ai nostri straordinari operatori – dichiara l’assessore – per l’enorme sforzo che stanno compiendo in queste ore, che ha consentito l’individuazione e il tracciamento di oltre 500 casi positivi”.

D’Amato si dice pronto a far iniziare i test anche per gli imbarchi verso l’isola perché “per noi la tutela della salute pubblica viene prima della polemica politica, ponendo in essere azioni concrete, efficaci e tempestive”.

“Il lavoro che i nostri operatori stanno svolgendo è un esempio per l’intero Paese; ci aspettiamo che anche altri facciano lo stesso.

Ogni dilazione è un ritardo che non ci possiamo permettere nel contrasto alla pandemia” – conclude.

