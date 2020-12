Share Pin 1 Condivisioni

L’uomo si è perso nel cuore della notte nelle campagne ladispolane. A soccorrerlo la Polizia locale

Dal Veneto a Ladispoli in auto ma il navigatore lo porta ai Monteroni: disavventura per un automobilista –

È partito da una città del Veneto per raggiungere alcuni suoi famigliari residenti nella città balneare di Ladispoli. E così, a bordo della sua auto, ha impostato il navigatore satellitare per raggiungere il centro città ed è partito.

Dal Veneto a Ladispoli in auto ma il navigatore lo porta ai Monteroni: disavventura per un automobilista

Ma qualcosa è andato storto e dopo ore di viaggio, in piena notte, il malcapitato è finito nelle campagne dei Monteroni. Una vera e propria disavventura. L’uomo ha iniziato a vagare tra le vie della campagna, tra il panico e il disorientamento, colpa anche della scarsa illuminazione della frazione, ha finito la “sua corsa” con il veicolo all’interno di un fosso.

Per fortuna solo tanto spavento per l’uomo che non ha riportato alcuna ferita anche se la situazione in cui si trovava era sicuramente ben peggiore. Niente più auto a disposizione e non riuscendo a fornire indicazioni su dove si trovasse ha deciso di provare a trovare la strada per la città balneare a piedi, in cuore notte.

Dopo ore finalmente è riuscito nell’impresa e a raggiungere i suoi famigliari raccontando loro quanto accaduto e provando a rintracciare, a quel punto, l’auto abbandonata ore prima tra le campagne dei Monteroni. Una impresa di non facile soluzione per il malcapitato.

Di dove si trovasse il veicolo non ne aveva la più pallida idea. Per fortuna però, qualcosa è andato per il verso giusto. L’auto è stata notata da un proprietario della zona Monteroni che pensando a un veicolo rubato o alla presenza di ladri nella zona ha subito allertato gli agenti della Polizia locale di Ladispoli.

E proprio gli agenti della municipale sono riusciti a ricongiungere l’uomo con il suo mezzo.

Durante le operazioni di ricerca del mezzo, infatti, l’uomo ha fermato una pattuglia della municipale in transito in quel momento spiegando loro l’accaduto. Da lì la possibilità per gli agenti di collegare i fatti e accompagnare il malcapitato viaggiatore a recuperare il proprio veicolo.