Dal 23 al 28 novembre 2020 Open Week all’Università Cattolica del Sacro Cuore

Presentazione online e social delle Lauree triennali e a ciclo unico per l’anno accademico 2021/2022: giovedì 26 novembre sarà la volta di Economia, Medicina e Chirurgia della sede di Roma

Fare di necessità virtù grazie alle moderne tecnologie. Se da un lato la diffusione del virus Covid-19 ha imposto mutamenti radicali nei comportamenti delle persone nel loro approccio verso l’ambiente esterno, dall’altra la pandemia non è riuscita però a fermare il desiderio diffuso di socialità, intesa quale opportunità di conoscenza in tutte le forme disegnate dalla vita. Un terreno perduto ma immediatamente recuperato attraverso le opportunità che l’informatica e internet sono oggi è in grado di fornire.

Occasioni, tra i molti, colte prontamente anche dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, il prestigioso Ateneo fondato da padre Agostino Gemelli il 7 dicembre 1921, in procinto di celebrare il centenario della nascita il prossimo anno, che dal 23 al 28 novembre 2020 all’interno dell’evento “Open Week Unicatt” presenterà online e mediante i propri canali social di YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook e Twitter le sue 12 facoltà, i 91 corsi di laurea triennale e a ciclo unico, i docenti, i tutor, gli studenti, i servizi e i luoghi di riferimento ai 5 campus di Milano, Brescia, Piacenza, Cremona e Roma, per l’anno accademico 2021/2022.

L’ente universitario ha deciso di affrontare il particolare momento emergenziale inserendo l’evento all’interno dell’adozione di un più vasto piano di Didattica digitale aumentata, denominato dallo stesso “#eCatt”, che attua la filosofia del “tutto il possibile in presenza, tutto il necessario da remoto”, poiché il suo impegno è quello di contemperare diritto allo studio e tutela della salute effettuato ricorrendo a quattro modalità di lezione e con un ampio ventaglio di strumenti didattici e tecnologici.

L’Open Week Unicatt vedrà l’apertura sabato 21 novembre, alle ore 14:30, con l’incontro dedicato alla presentazione dell’Ateneo agli studenti e alle loro famiglie, nel quale interverrà il Pro-Rettore, Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi, in diretta sui canali social Unicatt, per proseguire poi da lunedì 23 novembre con la seguente programmazione:

Lunedì 23 novembre

– 14.30 Scienze bancarie, finanziarie e assicurative: La Preside, prof.ssa Elena Beccalli, presenta la facoltà. Intervengono il dott. Niccolò Giuliacci, Group Funding & Corporate Finance at Cdp (Cassa Depositi e Prestiti) e il dott. Michele Ottini, Actuary – Group Risk Management at UnipolSai S.p.A. In diretta sui canali social Unicatt;

– 15.30: Incontra i “tutor Unicatt” in diretta su Instagram;

– 16.30 Scienze matematiche, fisiche e naturali: Il Preside, prof. Maurizio Paolini, presenta la facoltà. Modera Antonella Olivari. In diretta sui canali social Unicatt;

– 17.30: Incontra i “tutor Unicatt” in diretta su Instagram;

Martedì 24 novembre

– 14.30 Scienze agrarie, alimentari e ambientali: Il Preside, prof. Marco Trevisan, presenta la Facoltà con il prof. Edoardo Fornari, docente referente attività di orientamento della Facoltà. In diretta sui canali social Unicatt;

– 15.30: Incontra i “tutor Unicatt” in diretta su Instagram;

– 16.30 Economia e Giurisprudenza: La Preside, prof.ssa Annamaria Fellegara, presenta la Facoltà con il prof. Edoardo Fornari, docente referente attività di orientamento della Facoltà. In diretta sui canali social Unicatt;

– 17.30: Incontra i “tutor Unicatt” in diretta su Instagram;

Mercoledì 25 novembre

– 14.30 Scienze politiche e sociali: La presentazione della Facoltà in diretta sui canali social Unicatt;

– 15.30: Incontra i “tutor Unicatt” in diretta su Instagram;

– 16.30 Giurisprudenza: Il Preside, prof. Stefano Solimano, presenta la Facoltà con il Prof. Antonio Albanese, Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche e il Prof. Matteo Corti, coordinatore della laurea triennale in Servizi giuridici. In diretta sui canali social Unicatt;

– 17.30: Incontra i “tutor Unicatt” in diretta su Instagram;

Giovedì 26 novembre

– 14.30 Economia: La Preside, prof.ssa Antonella Occhino, presenta la Facoltà. In diretta sui canali social Unicatt;

– 15.30: Incontra i “tutor Unicatt” in diretta su Instagram;

– 16.30 Medicina e Chirurgia: Il prof. Antonio Lanzone, presenta la Facoltà. Modera Federica Mancinelli. In diretta sui canali social Unicatt;

– 17.30 Incontra i “tutor Unicatt” in diretta su Instagram;

– 21.00 L’enciclica “Fratelli tutti”. Per un cuore aperto al mondo: Intervengono: S. E. Mons. Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale Università Cattolica del Sacro Cuore, il Prof. Giovanni Marseguerra, Direttore di OpTer Unicatt. Modera: Mattia Pivato. In diretta sui canali social Unicatt;

Venerdì 27 novembre

– Dalle 9.30 alle 13.00 La Ricerca Unicatt al Meet Me Tonight: I laboratori Future Lab per le scuole superiori, la musica nella riabilitazione del linguaggio, i laboratori di Fisica, Informatica e Matematica. In diretta streaming, su tutti i canali social Unicatt;

– 14.30 Psicologia: Il Preside, prof. Alessandro Antonietti, presenta la Facoltà con la dott.ssa Laura Galuppo, ricercatrice in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni. In diretta sui canali social Unicatt;

– 15.30: Incontra i “tutor Unicatt” in diretta su Instagram;

– 16.30 Scienze linguistiche e letterature straniere: Il Preside, prof. Giovanni Gobber, presenta la Facoltà. In diretta sui canali social Unicatt;

– 17.30: Incontra i “tutor Unicatt” in diretta su Instagram;

Sabato 28 novembre

– 10.30 “Conoscere l’Università per accompagnare i figli nella scelta”: Appuntamento dedicato ai genitori per saperne di più sull’Università oggi e per discutere di scelte e futuro. Con Michele Faldi, Direttore Offerta formativa, Promozione, Orientamento e Tutorato Unicatt, ed Emanuela Confalonieri, psicologa e docente Unicatt;

– 14.30 Scienze della formazione: Il Preside, prof. Domenico Simeone, presenta la Facoltà. In diretta sui canali social Unicatt;

– 15.30: Incontra i “tutor Unicatt” in diretta su Instagram;

– 16.30 Lettere e filosofia: Presentazione della Facoltà. In diretta sui canali social Unicatt;

– 17.30: Incontra i “tutor Unicatt” in diretta su Instagram.

Un evento, dunque, che sarà composto da un calendario comprendente numerosi appuntamenti che si rincorreranno su un palco virtuale che sarà raggiungibile via social attraverso i seguenti link:

Per conoscere più nel dettaglio l’Open Week Unicatt e cogliere così anche l’opportunità scoprire l’Università Cattolica del Sacro Cuore è possibile consultare il sito ai seguenti link:

