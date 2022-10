L’evento sarà accessibile previa iscrizione ad uno o più giorni dalle ore 8:30 alle ore 13:30: tutte le info sul relativo portale internet

di Marco Di Marzio

Dal 19 al 21 ottobre appuntamento alla Fiera di Roma per il Primo Salone Nazionale dello Studente

Mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 ottobre 2022 presso la Fiera di Roma, ubicata in Via Portuense n.1645, si terrà nella Capitale il Primo Salone Nazionale dello Studente, organizzato da Campus in Collaborazione con Regione Lazio.

Sia con modalità in presenza sia con la nuova offerta di appuntamenti in digitale, si esibisce, infatti, la manifestazione che si pone come obiettivo quello di affiancare gli studenti delle scuole superiori, per aiutarli a compiere al meglio le scelte per il loro futuro.

Salone in presenza sold out, comunicano gli organizzatori attraverso il proprio sito internet, dove al link https://www.salonedellostudente.it/events/salone-roma-2022/ è possibile effettuare l’iscrizione per la presenza, per il live streaming, oppure conoscere programma, informazioni utili, partecipanti e community.

Muniti di mascherina, l’evento sarà accessibile previa iscrizione ad uno o più giorni dalle ore 8:30 alle ore 13:30, e darà la possibilità ai partecipanti di acquisire diritto a crediti PCTO. Gli attestati verranno rilasciati entro 7 giorni dalla data dell’evento.

Gli spazi saranno organizzati per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti.