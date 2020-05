Condividi Pin 3 Condivisioni

Direttamente dalla rete. “Open Week” dedicato alle lauree triennali e a ciclo unico dell’ateneo per l’anno accademico 2020/2021

Dal 18 al 30 maggio Open Day all’Università Cattolica – Un’informazione utile per tutti gli studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori desiderosi di continuare il percorso scolastico accedendo all’università. Da lunedì 18 a sabato 30 maggio 2020 infatti l’Università Cattolica del Sacro Cuore, con sedi a Milano, Brescia, Piacenza, Cremona e Roma, organizza l’Open Day, per l’anno accademico 2020/2021, dedicato alle lauree triennali e a ciclo unico.

L’emergenza sanitaria in atto in Italia e le relative norme di contenimento adottate dal Governo hanno indotto gli organizzatori a ricavare virtù da una necessità, seguendo l’andamento generale e cioè trasformando l’evento, solitamente organizzato in precisi momenti e in determinati luoghi, in un’opportunità di incontro e di conoscenza accessibile dalla rete con un click direttamente dal proprio computer personale, denominandolo “Open Week”.

Due settimane online attraverso il quale l’ateneo presenterà i suoi corsi di laurea, i docenti, gli studenti e i luoghi dell’Università Cattolica.

Maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili al seguente link: https://studentiscuolesuperiori.unicatt.it/triennali-come-incontrarci-open-day?gclid=CjwKCAjwwYP2BRBGEiwAkoBpAkMHH6voV8-iqf2wQwIkZxTf6u3XdLXkXyWOyPhKRE9-VNvI8Y3LcRoCCmAQAvD_BwE