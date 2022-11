L’opera è prodotta dalla Casa Editrice Discendo Agitur. Intervista esclusiva all’editore Enrico Ciampi e allo stesso Mellace

Dal 15 novembre in vendita il libro dedicato a Marco Mellace, in arte Flipped Prof –

di Marco Di Marzio

Marco Mellace e il libro e “Flipped Prof – Storia di passione e di condivisione – La didattica ai tempi della pandemia”

Quando l’attesa si conclude nella soddisfazione. Dopo la presentazione in anteprima avvenuta in diretta Facebook lo scorso 22 febbraio, e successivamente domenica 22 maggio al Salone Internazionale del libro di Torino, martedì 15 novembre esce ufficialmente “Flipped Prof – Storia di passione e di condivisione – La didattica ai tempi della pandemia”. Con la Prefazione del Docente e Filologo greco Andreas Arcadios e le Conclusioni del Giornalista Pubblicista Marco Di Marzio, l’opera, prodotta dalla Casa Editrice Discendo Agitur diretta da Enrico Ciampi, è dedicata al Dottor. Marco Mellace, nella vita insegnante di sostegno presso l’Iss Luca Paciolo di Bracciano, divenuto una star internazionale, a partire dal primo lockdown, per il suo modo di esprimere l’apprendimento scolastico attraverso il supporto multimediale. Non dilungandoci ulteriormente sulle presentazioni, l’autore dell’articolo ha voluto incontrare congiuntamente i protagonisti di questa storia, Enrico Ciampi e Marco Mellace, per una breve intervista tale da permettere al pubblico lettore di conoscere più da vicino dettagli e contenuto del testo.

Sig. Ciampi, come è nata l’idea di pubblicare un libro su Marco Mellace?

Ho conosciuto il Prof. Mellace in occasione della presentazione di un nostro libro. Parlando di metodi innovativi nell’insegnamento sono rimasto colpito dalla sua attenzione per gli studenti che presentano difficoltà nell’apprendimento e dalla sua capacità di offrire loro contenuti accurati, aiutandosi con filmati intuitivi e con una calda voce narrante per descrivere in breve la materia trattata. Ho detto lui che comunque lo studente avrebbe dovuto approfondire e studiare sui libri. Mi rispose che lo studio dei libri è indispensabile e la lettura va allenata. Il suo scopo era quello innanzitutto di stimolare la curiosità degli studenti e l’interesse di applicarsi nello studio. A quel punto ho chiesto perché non stampare un libro …

Caro Marco, quali emozioni si provano nel vedere pubblicato un libro a te dedicato?

Tantissime, poiché si riporta su carta un lavoro che dura ormai da quattro anni, anche se il libro narra i primi tre anni di attività digitale di Flipped Prof con tutti i vari making off. Attraverso quest’opera le persone potranno rendersi conto di tutti i vari risvolti legati a questo impegno e ai suoi processi di realizzazione.

Enrico Ciampi

Sig. Ciampi, come si articola l’opera e a quale pubblico si rivolge?

Il volume descrive l’esperienza dei numerosi video didattici realizzati dall’autore e pubblicati sul canale you tube “Flipped Prof”. Ogni nuovo video ha suscitato l’interesse di docenti, studenti e semplici naviganti su internet incuriositi dalla ricostruzione del Partenone, dalla possibilità di visualizzare le tappe della Divina Commedia e così via. Nel libro viene dedicato ampio spazio al metodo di approfondimento delle fonti e a tutte quelle osservazioni che si sono rese necessarie per realizzare i servizi. Completano il volume una selezione dei commenti dei docenti che si sono avvalsi degli stessi video per trattare le loro lezioni nonché gli apprezzamenti degli studenti stessi.

Caro Marco, oltre che raccontare un pezzo della tua vita cosa speri di suscitare nel tuo potenziale lettore?

Certamente l’emozione di ripercorrere questa mia attività che ha portato alla realizzazione di molti contenuti multimediali che oggi sono divenuti dei piccoli classici della didattica. Il lettore, provando particolari sentimenti, grazie al libro potrà immergersi in questa realtà e rivivere i processi realizzativi e con essi conoscere le motivazioni che mi hanno spinto a pubblicare determinate tipologie di contenuti.

Sig. Ciampi, dove è possibile acquistare il libro?

Il libro è fresco di stampa. Stiamo lavorando sulla sua promozione e distribuzione. E’ possibile richiederlo nelle migliori librerie nonché sui siti di vendita on line. La nostra Casa Editrice, per chi desidera venirci a trovare, ha la sua sede a Roma a Viale Carso (zona Piazza Mazzini) vicino la sede della RAI. Tel. 06.86731273 oppure si può ordinare il libro per corrispondenza sul nostro sito interne www.ciampi.com

Caro Marco, a chi vuoi lo vuoi dedicare?

A mia madre che non c’è più, l’opera infatti è dedicata a lei. Sono felicissimo di questa dedica perché inoltre nel testo parlo di alcuni video che lei stessa ha avuto modo di vedere, fra i quali l’Iliade, l’ultimo che mi ha visto realizzare, arrivato ad ottenere fino a questo momento oltre 100mila visualizzazioni.