Da Stella Marina, a San Nicola, quasi 80 anni di storia e ancora fame di novità

Arrivano novità nello storico stabilimento Stella Marina di San Nicola, Ladispoli. Per la sera ci sarà anche la formula apericena

Una storia familiare che si arricchisce di nuovi capitoli. Partiti quasi per caso nel 1968, Stella Marina a San Nicola è, ormai, un punto di riferimento per la frazione di Ladispoli. Stella Marina è quasi una terza casa per villeggianti e amanti del mare che, da quest’anno, potranno “assaporare” alcune novità. Infatti, proprio da questa stagione estiva, oltre alla cena sarà possibile gustare deliziosi apericena in spiaggia con formule a partire da 15 €, che sapranno accontentare proprio tutti: amanti del pesce e non solo. Inoltre, come ogni anno, sarà possibile godersi un bel pranzo alla carta oppure optare per le proposte sfiziose del bar-gastronomia.

Ma come nasce Stella Marina? A raccontarcelo sono proprio Paola, Carlo e i loro 3 figli, Flavia, Livia e Giulio che hanno deciso di portare avanti l’attività di famiglia. È Paola a raccontarci che suo padre, Franco Rosi, arrivò a San Nicola quando nella frazione non c’era praticamente nulla. “Mio padre era appassionato di barche e questa porzione di spiaggia era una sorta di spazio privato per la manciata di case che c’erano qua intorno. Poi c’è stata un’esplosione proprio in quegli anni lì e siamo stati tra i primi stabilimenti di questa frazione”.

“Dagli anni ’80 ho preso le redini dell’attività insieme a mio marito Carlo. Eravamo giovani, ma non sprovveduti. Lui faceva il rappresentante e io stavo completando l’università, però abbiamo deciso di mollare tutto e investire nello stabilimento. È una scelta che rifarei ancora perché avevo sempre sentito una sorta di legame. Ho lavorato qui fin da piccola e una serie di dinamiche familiari mi hanno portato a rilevare le quote dell’attività”.

“Dai primi anni 2000 anche i ragazzi hanno iniziato a partecipare all’attività e siamo molto contenti” ha esordito Carlo, che poi ha aggiunto: “Il nostro punto di forza è sicuramente la fidelizzazione e l’aver saputo creare un ambiente familiare”.

“L’apporto che danno i ragazzi poi è fondamentale per il rinnovamento dell’attività. Un grande cambiamento è arrivato sicuramente nel 2010 quando abbiamo introdotto la cucina che viene gestita da mio figlio Giulio che ha frequentato una serie di corsi prestigiosi e che ha sempre avuto questa passione”.

Insomma, tutta la famiglia di Stella Marina vi aspetta a San Nicola. Lo stabilimento è aperto tutti i giorni dalla mattina alla sera e offre anche servizi d’animazione per i più piccoli.