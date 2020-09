Da regione 3mln per spettacoli dal vivo

Share Pin 6 Condivisioni

Soddisfazione per la consigliera del PD Michela Califano





DA REGIONE 3 MILIONI PER SPETTACOLI DAL VIVO

L’arte è parte integrante della nostra cultura e della nostra tradizione. Abbiamo il dovere di preservarla e valorizzarla in tutti i modi, soprattutto in questo periodo. Ecco perché sono davvero felice che si siano potuti reperire altri 3 milioni di euro per sostenere le imprese che operano nel settore delle attività culturali dal vivo. Si tratta di un bando, pubblicato oggi da Lazio Innova società in house della Regione Lazio, per ampliare le modalità di fruizione degli spettacoli dal vivo attraverso il processo di digitalizzazione. Penso per esempio alla realtà aumentata, alla realtà virtuale, all’uso di sensori intelligenti o scenografie virtuale. Ma anche un modo per agevolare la vendita degli spettacoli promuovendo servizi e sistemi di prenotazione e pagamento digitali, digital marketing, e-commerce, servizi front-end. O per potenziare l’organizzazione dei produttori e dei coordinatori di spettacoli e altre attività culturali dal vivo, mediante ad esempio soluzioni o sistemi digitali per l’archiviazione, l’amministrazione, la logistica e la sicurezza. Un modo insomma per aiutare un settore fondamentale per la crescita culturale di ognuno di noi. Il bando è attivo fino al 22 ottobre.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano