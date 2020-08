Condividi Pin 66 Condivisioni

La tartaruga caretta caretta avvistata a Marina di Cerveteri è poi approdata alla spiaggia di Palo per deporre finalmente le uova. L’area è stata recintata dalla Capitaneria

Da Marina di Cerveteri a Palo, la tartaruga caretta caretta ha finalmente depositato le uova – La “tartaruga caretta caretta” avvistata oggi nella spiaggia di Marina Cerveteri per compiere il deposito delle uova, tornata in mare perché indispettita dalla presenza dei curiosi ha poi fatto visita nella spiaggia di Palo per portare a buon fine ciò che non era riuscita a fare precedentemente.

Gli uomini della Capitaneria di Porto, che hanno seguito l’evolversi della situazione, insieme con le Guardie Ecozoofile Nogra, la Tartamare e la Tartalazio, a protezione fino alla schiusa, come da dovere hanno prontamente recintato poi l’area in cui le uova sono state depositate dalla testuggine raccomandando a tutti di non invadere il posto.





Di seguito il video del ritorno al mare da Palo della tartaruga caretta caretta.

