“Da Alsium a Ladispoli”: si concludono con successo le lezioni. Ultimo appuntamento domenica 8 giugno con la visita alla Villa Romana di San Nicola

Si è concluso con grande successo il ciclo di incontri “Da Alsium a Ladispoli – Lezioni di introduzione alla storia e all’archeologia della città”, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ladispoli in collaborazione con il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite (GATC) e il Gruppo Archeologico Romano (GAR).

Un percorso articolato in sei lezioni teoriche, ospitate presso la Biblioteca Comunale “Peppino Impastato”, che ha registrato un’ottima partecipazione e riscontrato grande interesse da parte della cittadinanza.

Il progetto ha trovato il suo naturale proseguimento sul campo con le due prime visite guidate, svoltesi domenica 25 maggio nei suggestivi siti di Marina di Palo e della Grottaccia, veri e propri scrigni di memoria dell’antica Alsium. A coronare il percorso formativo, nei giorni scorsi si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione, a testimonianza dell’impegno e dell’interesse dimostrato dai partecipanti.

Il ciclo si concluderà ufficialmente domenica 8 giugno con l’ultima visita guidata alla Villa Romana di San Nicola, a cura del GATC. L’appuntamento è fissato per le ore 9:30 presso l’ingresso dell’area archeologica: un’occasione imperdibile per immergersi in uno dei siti più significativi dell’archeologia costiera laziale, che testimonia la presenza romana lungo il litorale ladispolano.

Per riscaoltare l’ultima lezione https://youtu.be/9zJsRBEC6vA?si=GraNlW0AHJ-Z0fxm