Cultura, la nota scrittrice Daniela Alibrandi protagonista in un doppio appuntamento –

Giovedì 5 dicembre alle ore 16:30, presso la Nuvola di Piùlibripiùliberi, la nota scrittrice Daniela Alibrandi sarà protagonista di un originale evento, insieme al regista e attore Agostino De Angelis, il cui format era stato molto apprezzato lo scorso anno. Proprio sulla scia di quel successo l’autrice e il regista si troveranno presso lo Stand E70 di Del Vecchio Editore per dar vita a un happening originale ed estemporaneo, che prenderà spunto dalla trama del romanzo “Una morte sola non basta”, pubblicato da Del Vecchio Editore nel 2016, ma assurto proprio in questi giorni a un successo maggiore di quelli già collezionati. Il libro infatti, in edizione italiana, è entrato a far parte anche del catalogo della Public Library di New York, oltre alla collocazione che già aveva in quelli di biblioteche statunitensi quali Harvard e Yale.Si tratta quindi di un evento singolare, nella cornice affascinante della Nuvola. La prova che quando un libro vale, gli anni non contano, anche in un panorama editoriale dove la vitalità di un romanzo appena uscito si esaurisce il più delle volte in pochi mesi.

L’altro appuntamento sarà per sabato 7 dicembre alle ore 15:30, presso l’Aula Consiliare di Ladispoli, dove avrà luogo la cerimonia ufficiale di premiazione del Premio Letterario Nazionale Città di Ladispoli, che ha riconosciuto al romanzo di Daniela Alibrandi “Il Bimbo di Rachele” (Edizioni Universo) il Premio Speciale della Giuria. Riconoscimenti e successi anche all’estero per il talento dell’autrice, un vanto del nostro territorio.