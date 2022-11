Crisi energetica, Santa Marinella riduce i consumi

Il comune di Santa Marinella dà il buon esempio e riduce i consumi per favorire il risparmio energetico

Per fronteggiare il caro bollette e gli aumenti dei costi dell’energia, il Comune di Santa Marinella mette in atto azioni rivolte al contrasto degli sprechi e al contenimento dei consumi energetici per favorire una mobilità sostenibile. “Per essere protagonisti del cambiamento – spiega il sindaco Pietro Tidei – dobbiamo farci promotori di una nuova cultura più attenta alla riduzione degli sprechi e dei consumi energetici. Per tale motivo riteniamo doveroso mettere in campo quanto già enunciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica e dell’Enea una riduzione dei costi e dei consumi attraverso un’opera di efficientamento energetico degli immobili comunali, facendo specifico divieto in presenza di impianti centralizzati di riscaldamento per il periodo invernale e di accensione di impianti locali di climatizzazione.

Pertanto si invitano gli uffici competenti ad impostare gli impianti centralizzati di riscaldamento delle scuole e di tutti gli immobili comunali alla temperatura di 18 centigradi. “Dobbiamo aumentare l’efficienza energetica, ridurre i consumi e risparmiare aiutando l’ambiente”.