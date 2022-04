Crea scompiglio sul lungomare, uomo arrestato a Ladispoli

Mattinata movimentata ieri a Ladispoli sul lungomare di via Regina Elena. Un uomo, infatti, dopo aver danneggiato un’auto in sosta è entrato infuriato in uno stabilimento balneare. Per sedare la furia dell’uomo si è reso necessario l’intervento di diverse volanti della polizia del commissariato di Ladispoli e anche di una pattuglia dei carabinieri.

In visibile stato di alterazione l’uomo ha cercato di colpire un agente che però è riuscito a fermarlo utilizzando lo spray al peperoncino. E’ stato poi condotto in commissariato dove poi è stato arrestato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale e si trova ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.

foto centromareradio.it