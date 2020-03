Covid19, a Cerveteri e Ladispoli consulenze psicologiche gratuite

Condividi Pin 0 Condivisioni

Prende il via l’iniziativa di un gruppo di psicologi del territorio

Covid-19, consulenze gratuite per chi si trova in isolamento a Ladispoli e Cerveteri

Parte in città una nuova ed importante iniziativa di un gruppo di psicologi di Ladispoli e Cerveteri che si sono messi a disposizione gratuitamente per fornire consulenze psicologiche per chi ne ha bisogno, fino alla fine del periodo di isolamento imposto dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

“A nome della città ringraziamo tutti loro per il sostegno che daranno alle persone che in questo momento ne hanno bisogno. Insieme ce la faremo!” ha annunciato sui social il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando

Per chi desidera essere indirizzato direttamente alla pagina Facebook Psicologi Uniti per Ladispoli e Cerveteri, è possibile cliccare il seguente link: https://www.facebook.com/Psicologi-Uniti-per-Ladispoli-e-Cerveteri-101173168199353