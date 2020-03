Condividi Pin 6 Condivisioni

Il Sindaco: ”Presto arriveremo in tutte le località, specialmente nelle strade più trafficate e nelle aree in cui passano più persone”

Covid-19, avviata a Fiumicino la sanificazione delle strade

“L’avevamo detto e lo stiamo facendo: oggi sono iniziate le sanificazioni delle strade della città e in pochi giorni arriveremo in tutte le località, specialmente nelle strade più trafficate e nelle aree in cui passano più persone – ha dichiarato sui social il Sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“L’amministrazione sta facendo tutto quello che è nelle sue possibilità per fronteggiare la crisi sanitaria da Covid-19. Dall’assistenza alle persone che ne hanno bisogno alla sanificazione delle scuole e ora delle strade.

Stiamo inoltre informando costantemente sul numero di persone contagiate dal virus che risiedono in città. E a questo proposito voglio ricordare che c’è una questione di rispetto della privacy nei loro confronti che ci porta a non specificare dove abitano o se si trovano in ospedale. Si tratta, inoltre, di informazioni del tutto superflue per tutti noi, perché non influiscono in alcun modo il comportamento che dobbiamo tenere.

Chi è positivo, che sia in ospedale o a casa, è in regime di quarantena molto rigida quindi non può entrare in contatto con nessuno. Le altre persone devono, a prescindere, rimanere a casa e uscire solo per lavoro, per ragioni di salute o per fare la spesa. Quindi non c’è alcuna ragione per sapere chi è positivo, in quale località o altri dettagli che interessano solo ed esclusivamente alle autorità sanitarie.

Quindi rinnovo il mio appello: restate a casa, se siete costretti ad uscire mantenete la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone, fate la spesa abbondante in modo da non uscire ogni giorno per comprare da mangiare e siate responsabili”- ha concluso il Sindaco.