Sono 872 nella giornata di oggi i nuovi casi sul territorio della Asl Roma 4

Covid, oggi oltre 12 mila positivi e 15 decessi nel Lazio

Si è conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* Asl Roma 1: sono 1.695 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 2.712 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 656 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 872 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 1.082 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h

.* Asl Roma 6: sono 1.746 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

***Nelle province si registrano 3.264 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 850 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 1.312 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 491 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h

* Asl di Viterbo: sono 611 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

si terrà domenica 16 gennaio nelle strutture messe a disposizione da AIOP il prossimo open day dedicato alla fascia 12-17 anni per le dosi booster con vaccino Pfizer fino ad esaurimento delle disponibilità.

L’elenco delle strutture Aiop aderenti all’iniziativa: Nuova Villa Claudia, Tiberia Hospital (Asl Roma 1).

Karol Wojtyla hospital e Nuova Itor (Asl Roma 2). Policlinico Di Liegro (Asl Roma 3). INI Grottaferrata, Villa Linda e Villa Dei Pini (Asl Roma 6). Nuova Santa Teresa (Asl di Viterbo).

Open day anche presso gli hub aziendali della Asl di Rieti (ex Bosi) e della Asl di Frosinone (Sala Teatro dello Spaziani Frosinone, Psc Components Torrice, Hub Stellantis di Cassino).

* SCUOLE: potenziato il contact tracing disposizione degli studenti. Si accede solo su prenotazione sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) con la tessera sanitaria e indicando l’Istituto scolastico. L’elenco delle strutture: via Clauzetto, Tor di Quinto, IDI, Santa Maria della Pietà, Cristo Re e Villa Betania (Asl Roma 1), Zooprofilattico (Asl Roma 2); Forlanini e Fiumicino (Asl Roma 3), Guidonia aeroporto e Valmontone (Asl Roma 5).

Nelle Province Riello e Cittadella della Salute a Viterbo, Tarquinia, Civita Castellana, Acquapendente (Asl di Viterbo); ex Istituto Sani, Casa della Salute di Priverno, ospedale Fiorini di Terracina, Di Liegro a Gaeta, ex Rossi Sud 1 e 2, drive-in di Gaeta (Asl di Latina); via del Terminillo a Rieti, Passo Corese, Accumoli, Sant’Elpidio, Poggio Mirteto, Antrodoco e Magliano Sabino (Asl di Rieti); Frosinone, Pontecorvo, Atina, Sora, Cassino, Ceccano e Anagni pediatrico (Asl di Frosinone).

* VACCINI PEDIATRICI: Attive le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* Nel Lazio superata quota 11,6 milioni di somministrazioni e di queste oltre 2,6 milioni sono dosi di richiamo il 51% della popolazione adulta. Superato il 97% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’91% degli over 12 sempre in doppia dose.* Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1 milioni e 190 mila dosi e già distribuiti oltre 1 milione 365 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie.

Sono attivi nella campagna ad oggi 3.983 medici di medicina generale e 386 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.

Il 12 GENNAIO DELLO SCORSO ANNO: 1.242 ricoveri in meno in area medica, 124 in meno in terapia intensiva e 27 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione.

* Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.