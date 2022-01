Il Servizio civile permette ha una forte valenza educativa e formativa perché permette ai giovani di partecipare concretamente a progetti di solidarietà, cooperazione e assistenza

Ladispoli inserito nei progetti del Servizio Civile Anci Lazio 2022: 5 posizioni aperte al Comune

“Assistenza e tutela ambientale: sono queste le proposte di Servizio civile nel comune di Ladispoli con Anci Lazio. Un’opportunità per i giovani di dedicare un anno della propria vita in un impegno sociale a favore della nostra comunità”.

Con queste parole il consigliere delegato al personale, Filippo Moretti, ha annunciato che Ladispoli è stato inserito nei progetti del Servizio Civile Anci Lazio 2022.

“E’ possibile candidarsi – ha proseguito Moretti – per iI settore assistenza per “Prendiamoci per mano” e “Nessuno resti solo”, mentre per il settore ambiente per “Salvaguarda il tuo territorio”.

Ciascun progetto dura 12 mesi, per un impegno di 25 ore settimanali suddivise in 5 giorni per una somma di 444,30 euro mensili.

A Ladispoli abbiamo 5 posizioni aperte di cui una dedicata a ragazzi con Isee inferiore ai 10.000 euro annui e una a ragazzi senza diploma.

Le candidature si possono presentare su https://domandaonline.serviziocivile.it