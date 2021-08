Covid, oggi in Italia 4.200 nuovi casi e 22 decessi: il bollettino di lunedì 9 agosto 2021 –

I dati del ministero della salute sulla pandemia in Italia. Oggi si registrano 4.200 nuovi casi con 102.864 tamponi (tasso di positività al 4%) e 22 morti. Ieri si sono registrati 5.735 casi con 203.511 tamponi (tasso a 2,8%) e 11 morti.

Il totale delle vittime arriva a quota 128.242. Sono 1.589 i nuovi guariti (per un totale di 4.157.520). Gli attualmente positivi aumentano di 2.589 unità (sono 114.855 in totale). Il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva è 323 (+24, 39 i nuovi ingressi). I ricoverati con sintomi, invece, sono 2.786.

In Sicilia 923 i nuovi positivi, 2 le vittime. In Emilia-Romagna 642 nuovi positivi e un decesso. In Toscana oggi si registrano 492 contagi e 3 decessi. Nel Lazio 474 nuovi contagi e 3 decessi. In Veneto 425 nuovi casi e 2 decessi. In Lombardia 200 nuovi casi e un decesso. In Puglia 144 nuovi casi e un decesso. In Calabria 92 nuovi positivi e due decessi. In Piemonte 90 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 46 nuovi casi di Covid-19. Contagi in calo in Abruzzo con 25 nuovi positivi. Sono 23 i nuovi casi Covid registrati in Valle d’Aosta rispetto all’ultimo bollettino del 6 agosto. In Trentino sono 16 i nuovi contagi. In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 10 nuovi contagi.